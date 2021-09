Elchinger Spieler und Fans machen sich Sorgen

Wie es nach der Insolvenz des Sponsors weiter geht, das ist derzeit offen

Die Nachricht von der Insolvenz des Ulmer IT-Unternehmens Scanplus hat auch die Spieler und die Fans der Elchinger Basketballer verunsichert. Der Grund: Andreas Werther, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, ist nicht nur der Vorsitzende des SV Oberelchingen. Scanplus ist zudem der größte Sponsor der Profi-Basketballer, die in der vergangenen Saison aus der Regionalliga in die Pro B aufgestiegen sind und für die in der dritthöchsten deutschen Liga am Samstag der kommenden Woche das erste Spiel gegen Gießen auf dem Programm steht.

Ob und in welchem Umfang die Basketballer von den Problemen des Unternehmens betroffen sind, oder ob sogar der Spielbetrieb gefährdet ist, das vermochte am Donnerstag noch niemand zu sagen. Selbst Personen, die sehr nahe am Verein sind, wurden von der Insolvenz komplett überrascht. Entsprechend leidenschaftlich wird auch unter Spielern und Angestellten die derzeit noch unübersichtliche Nachrichtenlage diskutiert.

Das Insolvenzverfahren wird in Eigenverwaltung durchgezogen. Das bedeutet: Das Unternehmen darf, unterstützt durch erfahrene Sanierungsexperten und unter Aufsicht eines Sachwalters, die Gesellschaft selbst durch das Verfahren führen. Bei einem Eigenverwaltungsverfahren bleibt die Geschäftsführung des Unternehmens im Amt und trifft weiterhin eigene Entscheidungen. Unterstützt wird das Unternehmen dabei durch das Pluta-Sanierungsteam um Maximilian Pluta und Stefan Warmuth, die auch Generalbevollmächtigte bei Scanplus sind. Das Amtsgericht Ulm bestellte Martin Hörmann von Anchor Rechtsanwälte zum vorläufigen Sachwalter. Er wird das Verfahren im Sinne der Gläubiger begleiten.

Hörmann konnte gegenüber unserer Redaktion zu den Auswirkungen der Insolvenz für den Basketball nichts sagen, die Anwälte der Kanzlei Pluta waren am Donnerstag ebenso wenig zu erreichen wie Andreas Werther. Um die finanziellen Risiken für den Gesamtverein zu minimieren, ist der Profibereich beim SV Oberelchingen in eine Betriebs-UG ausgegliedert. (pim)