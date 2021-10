Basketball-Eurocup

10:46 Uhr

Nicht alle Spieler von Ratiopharm Ulm produzieren gegen Podgorica

Plus Bereits bei der Ulmer Niederlage gegen Podgorica treten Probleme auf. Warum sich dieses Dilemma in den kommenden Wochen wohl noch verschärfen wird

Von Pit Meier

Das mit der Belastung hat Trainer Jaka Lakovic auf den ersten Blick ganz gut hinbekommen. Zum Auftakt der Saison im Basketball-Eurocup gegen die Mannschaft aus der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica stand mit einer Ausnahme kein Spieler übermäßig lange auf dem Parkett. Jaron Blossomgame spielte 33 Minuten lang, alle anderen maximal um die 25. Trotzdem sagte Lakovic hinterher: „Wir müssen eine noch bessere Balance schaffen. Aber dafür müssen alle Spieler in der Lage sein, zu produzieren.“ Gegen Podgorica konnten das nicht alle. Eingesetzt wurden auch diese Spieler den Zwängen gehorchend trotzdem und prompt verloren die Ulmer das Auftaktspiel mit 79:86. Wenn das Management personell nicht nachlegt, dann besteht dieses Dilemma weiterhin angesichts der extremen Belastungen, für die in erster Linie der absurde Modus des Eurocups sorgt: Insgesamt 18 Vorrundenspiele unter der Woche bis in den April des kommenden Jahres hinein, dann scheiden in jeder der beiden Gruppen ganze zwei von zehn Mannschaften aus.

