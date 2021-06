Basketball

14.06.2021

Früherer Weißenhorner Basketballer verpasst Olympia-Teilnahme

Plus Dominique Jones fiel in Weißenhorn mit seinen eigenwilligen Freiwürfen auf. Jetzt konzentriert er sich auf die Variante 3x3 und hätte es beinahe nach Tokio geschafft

Von Pit Meier

Basketball in Weißenhorn gibt es schon seit mehreren Jahren nicht mehr. Was bleibt, das sind Erinnerungen an tolle Spiele wie das um den Aufstieg in die Pro B gegen Schwenningen. Und an tolle Spieler wie Dominique Jones. Der hätte in diesem Jahr sogar mit der amerikanischen Auswahl im erstmals olympischen Wettbewerb 3x3 bei den Spielen in Tokio dabei sein sollen. Weil amerikanische Basketball-Mannschaften an olympischen Turnieren normalerweise nicht einfach nur teilnehmen, sondern sie in der Regel gewinnen, hätten Weißenhorner Basketball-Nostalgiker dann behaupten können, dass früher einmal ein Olympiasieger für ihren Verein gespielt hat. Daraus wird nichts. Die Amerikaner scheiterten als Nummer zwei der Weltrangliste völlig überraschend in der Qualifikation an den Niederlanden.

