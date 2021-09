Gegen die beste Mannschaft Europas

Ulm spielt beim Turnier in Athen gegen Anadolu Efes Istanbul

Bei Ratiopharm Ulm hat man die Anfrage als Ehre empfunden und sofort zugesagt: Nämlich die Teilnahme an einem Vierer-Turnier in der griechischen Hauptstadt Athen am 18. und 19. September. Die Ulmer springen bei dieser hochkarätig besetzten Veranstaltung für Maccabi Tel Aviv ein.

Schon die Aufgabe im Halbfinale könnte allerdings schwieriger nicht sein für den Bundesligisten. Am Samstag um 17 Uhr treffen die Ulmer auf den amtierenden Euroleague-Sieger Anadolu Efes Istanbul. Am selben Abend um 20 Uhr messen sich Gastgeber Panathinaikos Athen und Partizan Belgrad – die neben Ulm zweite teilnehmende Mannschaft, die nicht in der Königsklasse Euroleague, sondern „nur“ im zweitklassigen Eurocup spielt.

Um Platz drei geht es dann am Sonntag um 17 Uhr, gefolgt vom Finale um 20 Uhr und der anschließenden Siegerehrung.

Thorsten Leibenath, der Sportdirektor Ratiopharm Ulm, bekennt: „Es ist uns eine riesige Ehre, zu diesem Turnier zu reisen und uns im Halbfinale mit dem Euroleague-Sieger messen zu dürfen. Einen Tag später geht es entweder gegen Panathinaikos Athen oder Partizan Belgrad. Das ist für die Entwicklung unseres Teams von herausragender Bedeutung. Gleichzeitig spiegelt es auch die Wertschätzung wider, die unser Klub mittlerweile in Europa erfährt.“

Die Riesen Ludwigsburg, gegen die Ratiopharm Ulm eigentlich am Samstag der kommenden Woche ein Testspiel austragen wollte, haben sich einverstanden erklärt mit der Teilnahme des Bundesliga-Rivalen am Turnier in Athen. Dazu sagt Leibenath: „Ein Dank gebührt aber auch den Riesen Ludwigsburg und besonders Trainer John Patrick für das Verständnis, dass wir die Einladung aus Athen angenommen haben.“ (AZ/pim)