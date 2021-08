Jetzt klappt der Wechsel: Petar Peric kommt nach Elchingen

Schon einmal haben sich die Scanplus Baskets Elchingen um Petar Peric bemüht, damals blieb er in der Heimat. Warum er jetzt doch zum Zweitligisten kommt.

Bereits im vergangenen Jahr stand Petar Peric auf der Wunschliste von Dario Jerkic, Sportdirektor der Scanplus Baskets Elchingen, doch der 24-Jährige war damals bereits fix beim kroatischen Erstligisten KK Dubrava Zagreb unter Vertrag. Als nun mit dem Aufstieg in die 2. Basketball-Bundesliga Pro-B beim Kroaten nachgehakt wurde, musste der 1,91 Meter große Point Guard nicht lange überlegen. Zumal befreundete Spieler wie der Ex-Elchinger Marko Krstanovic ihm den Wechsel an die Donau wärmstens empfahlen.



Elchingen wird nun die erste Station von Peric im Ausland sein, denn bisher spielte er von der Jugend bis zur Liga A1 immer im Team seines Heimatvereins, „einem Club mit einer sehr großen Historie", wie Peric betont. Dario Jerkic wie auch die Trainer konnten ihm schnell das Gefühl geben, dass der Wechsel nach Elchingen für ihn ein wichtiger nächster Schritt sein könnte. „Hier wird sehr professionell gearbeitet, und die Atmosphäre im Verein scheint sehr gut zu sein. Das war für mich auch ein wichtiger Faktor“, sagt der 24-Jährige.

Vergangene Saison wurde in Kroatien trotz Corona gespielt



Die vergangene Saison wurde in Kroatien trotz Corona gespielt, doch wegen etlicher Quarantäne-Pausen war das Team immer wieder dazu gezwungen, getrennt voneinander zu trainieren. „Das war körperlich wie auch mental sehr schwierig, besonders für die ausländischen Kollegen, die nicht wie ich zuhause bei der Familie sein konnten“, erzählt der Spieler.

Er will in Elchingen seine Qualitäten als Führungsspieler unter Beweis stellen, ein Platz in der Anfangsformation ist sein Ziel. Auch in der Defensive wird man auf den 24-Jährigen setzen können, der in der vergangenen Saison bei Dubrava in 33 Spielen auf dem Feld stand und im Schnitt 6,1 Punkte beisteuerte.

