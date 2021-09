Basketball

18:00 Uhr

Ratiopharm Ulm bereitet sich auf die Bundesliga-Saison vor

Für Per Günther (Mitte) ist es die letzte Vorbereitung auf eine Saison. Der Kapitän wird nach dieser Spielzeit seine Karriere beenden, die er durchgehend in Ulm verbracht hat.

Plus Demnächst wird im Basketball wohl wieder vor vielen Zuschauern gespielt. Ulm tritt an mit einem Per Günther auf Abschiedstournee und einem sehr erstaunlichen Neuzugang

Von Pit Meier

Man hat sich wegen Corona etwa anderthalb Jahre lang nicht mehr von Angesicht zu Angesicht unterhalten können. Entsprechend groß war das Interesse der Pressevertreter beim Medientraining der Basketballer von Ratiopharm Ulm in der großen Halle des Orange-Campus. Mit vielen Spielern hat man sich genau genommen überhaupt noch nie unterhalten – so ist das eben ganz unabhängig von einer Pandemie in dieser von starker Fluktuation geprägten Sportart. Zum Beispiel mit Cristiano Felicio. Die Verpflichtung des 2,11 Meter großen Brasilianers war die Nachricht dieses Sommers und natürlich wollte jeder Journalist mit ihm ein paar Worte reden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

