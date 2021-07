Ratiopharm Ulm holt Talent Rataj vom FC Bayern

Michael Rataj gilt als talentierter Flügelspieler. Der 17-Jährige wechselt vom Nachwuchs des FC Bayern München nach Ulm.

Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm hat sich für die kommende Saison die Dienste des deutsche U18-Nationalspielers Michael Rataj gesichert. Der 17-jährige Flügelspieler wechselt vom Nachwuchs des FC Bayern München an die Donau. Rataj will mit einer Doppellizenz für die Orange-Academy und den Profikader der Ulmer den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.

Enorme Entwicklung in der Pro B

Der Teenager hat in der vergangenen Saison eine enorme Entwicklung durchgemacht. Mit durchschnittlich zehn Punkten, 5,5 Rebounds und 1,2 Assists pro Spiel zog er in der ProB die Aufmerksamkeit auf sich. Chris Ensminger, Direktor für Spielerentwicklung der Orange-Academy, freut sich: „Michael präsentiert sich selbstsicher auf dem Feld und hat außerdem bei seinen vorangegangenen Stationen immer auch mit seiner Teamfähigkeit überzeugt.“

Rataj ist flexibel einsetzbar

Auf dem Feld ist der 2,03 Meter große Rataj flexibel einsetzbar, mit besonderen Stärken in der Verteidigung und beim Rebounding. „Er spielt mit hoher Leidenschaft und Intensität an beiden Enden des Feldes. Das ist die entscheidende Basis, sich bei uns weiter entwickeln zu können. Darüber hinaus versteht er es, seine Athletik und sein Spielverständnis gewinnbringend einzusetzen“, sagt Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath über den Neuzugang. Bei 26 Einsätzen in der Pro-B hat er mit einer Quote von 50,3 Prozent aus dem Feld getroffen.

