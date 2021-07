Basketball

Ratiopharm Ulm holt ein Supertalent

Plus Andreas Obst wird unterdessen vom Geschäftsführer per Tweet durch die Blume verabschiedet.

Von Pit Meier

Andreas Obst hat in der abgelaufenen Saison in der Basketball-Bundesliga 110 Dreier versenkt und die sehr hochprozentig. Etwa jeder zweite Wurf von draußen war drin. Zudem ist der Nationalspieler von Ratiopharm Ulm zu einem guten Verteidiger geworden und er hat inzwischen einen starken Zug zum Korb. Die Ulmer Basketball-Gemeinde war sich ziemlich einig in der unschönen Annahme, dass Obst nicht zu halten sein würde. Offiziell gemeldet wurden bisher aber nur die Abgänge von Dylan Osetkowski, Troy Caupain, Isaiah Wilkins und Patrick Heckmann. Dass auch Andreas Obst geht, das dürfte aber spätestens nach diesem Tweet von Thomas Stoll feststehen: Der Ulmer Geschäftsführer feiert darin die Olympia-Qualifikation der deutschen Nationalmannschaft ab und gratuliert vor allem den beiden „Ex-Ulmern“ Andi Obst und Robin Benzing. Ex-Ulmer! Ein Flüchtigkeitsfehler des Viel-Twitterers Thomas Stoll dürfte auszuschließen sein. Der Mann weiß normalerweise, was er schreibt.

