Basketball

02.06.2021

Spiel zwei gegen Alba Berlin: Conger trumpft auf, aber Ulm verliert

Plus Ersatzgeschwächte Berliner lassen das Team von Jaka Lakovic in der zweiten Partie mit 92:78 abblitzen. In der Serie steht es vor dessen beiden Heimspielen unentschieden.

Von Stefan Kümmritz

Der Traum, mit einer 2:0-Spiele-Führung von den Auswärtsaufgaben gegen Alba Berlin zu Beginn der Play-off-Halbfinalserie nach Neu-Ulm zurückzufahren, um hier die nächsten beiden Partien gegen den amtierenden deutschen Basketballmeister zu bestreiten, war schnell vorbei. Das Team von Ratiopharm Ulm unterlag an der Spree mit 78:92, womit Berlin zum 1:1 ausglich.

