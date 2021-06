Basketball

11:00 Uhr

Troy Caupain verlässt Ratiopharm Ulm

Plus Der beste Ulmer Basketballspieler hatte oft gesagt, dass er bleiben will. Jetzt geht er doch nach Istanbul

Von Pit Meier

Troy Caupain war in der zweiten Hälfte der vergangenen Saison sicher der beste Spieler des Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm und er dürfte seinen Marktwert erheblich gesteigert haben. Auf entsprechende Fragen sagte der Amerikaner trotzdem immer, dass er seinen Vertrag gerne verlängern und in Ulm bleiben würde. Dass man derartige Bekenntnisse im Profisport und besonders im Basketball nicht auf die Goldwaage legen darf, das wissen Spieler, Manager, Fans und Berichterstatter. Jetzt geht Caupain tatsächlich. Das Internet-Portal Eurobasket hatte zuerst den Wechsel des Amerikaners zum türkischen Verein Darussafaka Istanbul gemeldet, am Mittwochnachmittag wurde er von Ulmer Seite bestätigt. Interessant daran: Darussafaka spielt in der nach allgemeiner Einschätzung international nur drittklassigen Champions-League, Ulm immerhin im zweitklassigen Eurocup.

