Ulmer Härtetest

Testspiel gegen Crailsheim geht in die Verlängerung

Genau so einen Härtetest hat Ratiopharm Ulm vor Beginn der Saison in der Basketball-Bundesliga vermutlich gebraucht: Das Testspiel in Crailsheim gewannen die Ulmer mit 78:70 nach Verlängerung.

Im ersten Viertel lagen die Schützlinge von Trainer Jaka Lakovic noch knapp hinten, aber ein Ulmer 11:0-Lauf zur 35:25-Führung Mitte des zweiten Spielabschnitts sorgte für klare Verhältnisse – allerdings nur für sehr kurze Zeit. Crailsheim kam wieder heran auf 36:39, in die große Pause ging es mit einer Ulmer Vierpunkte-Führung. Ratiopharm Ulm setzte sich nach Wiederbeginn erneut leicht ab, spektakulärer Höhepunkt war ein krachender Dunking des brasilianischen Centers Cristiano Felicio zur 48:40-Führung. Im letzten Viertel hieß es dann plötzlich 61:54 für Crailsheim, beim Stand von 65:65 ging es in die Verlängerung, die Ulm für sich entschied. Sportdirektor Thorsten Leibenath sagte: „Wir haben ein gutes zweites Viertel gespielt. In der Folgezeit des Spiels war es offensiv ein ziemlicher Krampf, was bei der Stärke von Crailsheim auch nicht ungewöhnlich ist. Was mich positiv stimmt, ist die Defensivleistung, die uns auch zum Sieg geführt hat.“ Am Mittwoch (18 Uhr) spielt Ulm gegen Bamberg. (AZ)

Beste Ulmer Werfer: Christon (15), Blossomgame (13), Herkenhoff (12).