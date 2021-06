Basketball

12:04 Uhr

Vor dem dritten Spiel gegen Berlin: Auch die Ulmer Trommler sind gefordert

Die in der Halle zugelassenen Trommler werden am Samstagabend sicher alles geben, um die Ulmer Mannschaft großartig zu unterstützen. Für die zum erhofften Sieg nötigen Punkte muss diese aber selbst sorgen.

Plus Nach der Niederlage gegen Berlin am Donnerstag müssen die Ulmer nun Spiel vier gewinnen, um das sofortige Halbfinal-Aus zu verhindern. Es gilt, alle Kräfte zu mobilisieren.

Von Stefan Kümmritz

Die Hoffnung der Basketballer von Ratiopharm Ulm, im ersten Heimspiel der Play-off-Halbfinalserie gegen Alba Berlin einen Sieg zu landen und damit nach Spielen 2:1 in Führung zu gehen, hat sich nicht erfüllt. Sie verloren am späten Donnerstagabend in eigener Halle und im Gegensatz zum letzten Spiel in Berlin, dem 1000 Besucher beiwohnen durften, ohne Publikum mit 72:80.

