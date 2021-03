16.03.2021

Basteln am Kader

Der SC Vöhringen gibt den nächsten Neuen bekannt – auf der Spielmacherposition

Der SC Vöhringen bastelt weiter am Kader seiner Verbandsliga-Mannschaft. Mit Lukas Rembold können die SCV-Handballer einen Neuzugang für die wichtige Spielmacherposition vermelden.

Der 21-Jährige lernte das Handball-Einmaleins bei seinem Heimatverein TV Lauingen. In der B-Jugend kam dann der Wechsel zum VfL Günzburg, wo der Feinschliff erfolgte und Lukas Rembold bereits mit seinen künftigen Teamkollegen Jonas Guckler, Dennis Mendle und Thilo Brugger zusammen in einer Mannschaft spielte. Nach erfolgreich absolvierter Jugendzeit wagte er den Sprung zum Bayernligisten TSV Haunstetten, wo der Auszubildende zum Bankkaufmann dann auch die vergangenen drei Jahre aktiv war. Daher ist dem SCV-Neuling auch Anselm Walker bereits bekannt, der studienbedingt ebenfalls schon das Trikot des Augsburger Stadtteilklubs trug.

„Ich hatte sehr gute Gespräche mit Trainer Johannes Stegmann und Abteilungsleiter Werner Brugger. Sie haben mir überzeugend aufgezeigt, wie sie mit mir planen, von Anfang an war ein gutes Gefühl dabei“, sagte Rembold. Auch die Vöhringer Verantwortlichen sind hoch zufrieden und erfreut über den Transfer: „Lukas ist ein äußerst sympathischer und zielstrebiger Zeitgenosse, der die für einen Rückraummitte-Position erforderliche Spielintelligenz mitbringt.“ Dazu sagte der angehende Student im Bereich Finance & und Controlling: „Gerne übernehme ich selbst Verantwortung und versuche, auch meine Mitspieler in für den Gegner gefährliche Positionen zu bringen. Wenn irgend möglich, suche ich selbst den Weg zum Tor, obwohl ich sehr gerne in der Abwehr spiele.“ Der 1,78 Meter große Handballer will mit dem SCV „gut in der Verbandsliga mitmischen und gerne mit einem Auge in obere Tabellenregionen schielen“. (rfu)

Themen folgen