Bayreuths Heimquote macht dem FV Illertissen Mut

Nach dem Kantersieg im Pokal gegen Günzburg wartet wieder der Liga-Alltag auf den FV Illertissen.

Ein erstes Mal in der neuen Saison muss der Regionalligist FV Illertissen am Freitag(18.30 Uhr) auf gegnerischem Platz antreten. Das erste Auswärtsspiel beschert den Illertissern gleich eine äußerst schwere Aufgabe, denn die SpVgg Bayreuth gilt für viele als Geheimtipp auf den Meistertitel. Das lässt sich beispielsweise daran erkennen, dass die Oberfranken eine neue überdachte Gegentribüne zu Beginn des Jahres einweihten und damit signalisierten, dass die äußeren Bedingungen für einen Aufstieg geschaffen wurden. Bei einer Gesamtkapazität von über 20000 ist das durchaus der Fall.

Somit treffen die Illertisser auf einen Gegner, der mit dieser Zielsetzung durchaus ein wenig unter Druck steht. Zudem verlief der Saisonstart eher durchwachsen, denn nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen folgten zwei Siege und ein Unentschieden. Zuletzt überzeugten die Bayreuther mit einem 3:0-Sieg beim FC Augsburg, während die Illertisser ein 0:3 gegen Spitzenreiter Nürnberg zu Buche stehen hatten. Dabei fiel die Niederlage etwas zu hoch aus und Trainer Marco Küntzel hat das Geschehen bereits abgehakt: „Die hatten brutal viel Qualität, das hat aber Bayreuth schon auch.“ Die SpVgg versammle „eine ganze Reihe guter Einzelspieler“. Ein Geheimfavorit sei die Mannschaft für ihn, sagt Küntzel.

„Ich habe die Mannschaft zuletzt in Augsburg beobachtet und festgestellt, dass sie sehr schnell in die Tiefe spielt.“ Das habe ihn nachhaltig beeindruckt und so sammelte er eine wichtige Erkenntnis: Man dürfe das Team nicht spielen lassen, da könnte es ihre Stärken erst recht ausspielen. Er werde sich aber schon etwas einfallen lassen und verweist darauf, dass Bayreuth in dieser Saison noch kein Heimspiel gewonnen hat. Das werde für ihn der Maßstab sein.

Bei seiner Mannschaft wird der Illertisser Trainer sicher den Maßstab des vorletzten Heimspiels anlegen, als sie eine starke Leistung bot (5:3 gegen Rosenheim). Beim 8:0-Kantersieg im Pokal in Günzburg bot er vielen Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance, doch regelrecht aufdrängen konnte sich dabei kaum einer. So kann man davon ausgehen, dass es keine großen Änderungen im Kader gibt. Ausfallen werden auf jeden Fall Sebastian Enderle wegen muskulärer Probleme, sowie Sandro Caravetta (Steißbeinverletzung) und Tim Bergmiller, der im Urlaub ist. Ansonsten sind alle dabei und man darf gespannt sein, ob es Änderungen in der Startformation gibt oder ob Trainer Marco Küntzel der Elf des letzten Spiels nochmals eine Chance gibt. (hs)

