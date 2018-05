16.05.2018

Beförderung in Elchingen Lokalsport

Pero Vucica ist der neue Chef an der Elchinger Bande.

Der bisherige Assistent Pero Vucica wird Cheftrainer. Der erste Spieler hat verlängert

Die Elchinger Scanplus-Baskets haben die Trainerfrage nur anderthalb Wochen nach der Meisterschaft in der Pro B und dem Rücktritt von Dario Jerkic beantwortet. Neuer Chef wird dessen bisheriger Assistent Pero Vucica. Jerkic selbst arbeitet künftig wie berichtet als Sportdirektor im Verein und er freut sich auf die Zusammenarbeit mit seinem kroatischen Landsmann: „Pero hat in den vergangenen Monaten bewiesen, was er als Trainer drauf hat.“ Vucica selbst fiebert seiner neuen Aufgabe entgegen: „In diesem Umfeld zu arbeiten, macht wirklich viel Spaß.“

Dass er es kann, das hat Vucica in seiner langen Karriere hinlänglich bewiesen. Als Spieler war er Junioren-Europameister und Europameister, kroatischer Meister und Pokalsieger. Als Chef- oder Assistenztrainer arbeitete er beim Euroleague-Sieger Jugoplastika Split, war Jugend-Nationaltrainer und wurde mit seinen Mannschaften Meister in der Pro B, kroatischer Meister, Pokalsieger und Sieger im Champions-Cup. Vucica hat zudem mit vielen internationalen Stars wie etwa dem ehemaligen kroatischen NBA-Profi Toni Kukoc zusammengearbeitet.

Die Elchinger haben mit dieser Entscheidung ein Zeichen dafür gesetzt, dass möglichst kontinuierlich weitergearbeitet werden soll, obwohl der sportlich erreichte Aufstieg in die Pro A in dieser Saison nicht wahrgenommen werden kann. In der nächsten Spielzeit wird ein neuer Versuch unternommen. Dabei mithelfen wird Edin Alispahic, der als erster Spieler seinen Vertrag verlängert hat. (az/pim)

