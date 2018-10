Beide Landesligisten gehen leer aus

02.10.2018

Gerlenhofen überzeugt nicht, bleibt aber im Spitzenspiel ungeschlagen

Thal Die beiden Landkreis-Mannschaften in der Landesliga der Sportkegler gingen am vergangenen Wochenende leer aus. Alle Neune Thal lief gegen Steppach von Beginn an einem Rückstand hinterher und verlor letztlich klar mit 1:7 (3219:3306).

Alle Neune Thal: König (559 Holz), Lehner (552), Kandler (550), Ferigutti (549), Stoll/Meisel (511), Mazeth (498).

Der SV Jedesheim unterlag in Munningen mit 3:5 (3204:3237). Der Rückstand von 17 Kegeln war vom Schlusspaar nicht aufzuholen.

SV Jedesheim: Hoyer (550), P. Ruess (542), M. Alander (538), T. Alander (536), Badent (533), Stimpfle (505).

Das Spitzenspiel der Bezirksoberliga hielt nicht wirklich, was es versprochen hatte. Durch das 4:4 (3292:3288) gegen Bächingen blieb der FV Gerlenhofen zwar ungeschlagen. Beim nächsten Auswärtsspiel in Kempten hat die Mannschaft aber noch Luft nach oben.

FV Gerlenhofen: Allgaier (552), Schwarzmann (546), Hinke (544), Klose (534), Mazeth (521), Ritlewski (491).

Die Frauen des ESC Ulm stehen nach dem 5:3 in Aulendorf ungeschlagen an der Spitze der württembergischen Verbandsliga. (az/hatz)

ESC Ulm: Ruß (608), Lettner (559), Botzenhart (555), Häger (547), Fäßler (542), Wolfsteiner (533).

