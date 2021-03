vor 32 Min.

Beim Re-Start des FV Illertissen herrscht Abstand

Trainingsauftakt am vergangenen Freitag: Ohne Körperkontakt darf der bayerische Fußballregionalligist FV Illertissen wieder dem Training nachgehen – in Gruppen von je zehn Sportlern.

Plus Der FV Illertissen kann dank der Corona-Lockerungen wieder trainieren. Den Trainer Marco Konrad freut’s, doch skeptisch ist er auch.

Von Gideon Ötinger

Fragt man den FVI-Trainer Marco Konrad, wie lange seine Mannschaft nicht mehr zusammengekommen war, bevor sie am vergangenen Freitag erstmals wieder miteinander trainiert hatte, muss er kurz überlegen. „Ende Oktober war das letzte Spiel – also viereinhalb Monate.“ Eine immens lange Zeit für einen Fußballklub. „Es ist im Amateursport so und auch in einer Profimannschaft: Der Zusammenhalt im Team ist etwas, den man nicht unterschätzen darf.“ Jetzt durften sich die Spieler also erstmals wieder treffen und miteinander ohne Körperkontakt trainieren. Das freut Marco Konrad. Doch es ist eine wacklige Angelegenheit.

Denn, ob der bayerische Fußball-Regionalligist trainieren darf oder nicht, ist eng an die Sieben-Tage-Inzidenz gekoppelt. Liegt sie im Landkreis unter 50 wie zuletzt, darf trainiert werden. Eben ohne Körperkontakt und lediglich in Zehnergruppen. So haben die Illertisser es auch am Freitag gehalten. Torschüsse habe er sein Team trainieren lassen und kleinere Spielchen organisiert. Spaß habe es gemacht, wieder mit den Spielern trainieren zu können, sagte Konrad, aber so ganz traut er der ganzen Sache noch nicht.

Regionalliga Bayern: Der FV Illertissen trainiert wieder

Denn klettert die Inzidenz auf einen Wert von über 50, ist es vorbei mit dem Training – bei den aktuellen Entwicklungen in der Virusverbreitung ist das nicht unwahrscheinlich. Deshalb ist auch Konrad „skeptisch“. „Wir müssen extrem vorsichtig sein. Corona schwebt über allem wie ein Damoklesschwert“, erklärt der Lehrer. Wie jeder Sportverein musste der FVI ein Hygienekonzept erstellen, an das er sich streng halten muss. Das beinhaltet zum Beispiel, dass Spieler zu Hause duschen müssen und keine Umkleiden nutzen dürfen.

Trotz der aktuell trüben Aussichten in der Corona-Pandemie gibt es aber auch einen Lichtblick für Fußballklubs. Ab Montag darf bei einer Inzidenz unter 50 auch Kontaktsport im Freien betrieben werden – so lautet die aktuelle Marschroute der Politik, die sich bekanntlich ja schnell ändern kann. Für den Fußball wäre es wichtig, wenn Körperkontakt wieder möglich wäre. „Ohne Zweikämpfe ist es einfach etwas anderes“, erklärt Marco Konrad. Trotzdem sei Training ohne Körperkontakt gut möglich, „allerdings irgendwann für Spieler langweilig“. Langeweile herrscht in Bayern schon lange beim Spielbetrieb. Wann es weitergeht, weiß auch Marco Konrad nicht. Er freut sich erst mal vorsichtig darüber, dass es wieder Training gibt. Zwei Einheiten hat er für diese Woche angesetzt – wenn es klappt.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen