Bellenberger Inline-Fahrerin schnürt die Schuhe fürs Nationalteam

Plus Die Bellenbergerin Sinah Rogel blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück und einem besonderen Jahr entgegen. Die ganze Familie packt mit an.

Für die Inline-Alpin-Fahrerein Sinah Rogel war das Jahr 2018 ein außerordentlich erfolgreiches. Für ihre großen Erfolge mit zwei Deutschen Meisterschaften im September (Slalom und Riesenslalom) und dem dritten Platz im August bei der Europameisterschaft in Spanien wurde die 18-jährige Bellenbergerin in einer kleinen Feierstunde beim Sportclub Vöhringen gewürdigt.

Der Vereinsvorsitzende Christoph Koßbiehl sprach die Glückwünsche aus und war sichtlich stolz, neben dem Schwerpunkt Breitensport nun auch im Leistungssport in Vöhringen in der Spitze vertreten zu sein: „Wir sind dir auf der Suche nach einer neuen sportlichen Heimat gerne entgegengekommen und freuen uns über die Identifikation mit dem Heimatverein. Es macht Spaß zu sehen, wie sich die ganze Familie engagiert und präsentiert, um solche Spitzenleistungen zu erreichen. Und ganz nebenbei hast du an Titeln fast alles abgeräumt, was heuer zu holen war.“ Rogel begann bereits mit neun Jahren, intensiv mit Inlineskates zu trainieren, startete in der Schüler- und Juniorenklasse für den DAV Neu-Ulm und feierte in diesem Jahr mit den zwei Deutschen Meistertiteln und dem dritten Rang bei der Europameisterschaft im Parallelslalom in Spanien unter rund 100 Startern sogar den Sprung auf das Treppchen.

Sinah Rogel vom SC Vöhringen startet bei Inline-Alpin-EM in Spanien

Die große Überraschung war nun die Nominierung für die Deutsche Nationalmannschaft. Doch für das ganz große Ziel, bei den „World Roller Games in Barcelona“ im Nationaltrikot zu starten, muss sie nicht erst mit dem Trainingsbeginn im März hart arbeiten. „Um Kondition und Kraft zu tanken, geht es den Winter über ins Fitnessstudio, für die Ausdauer ist Joggen angesagt. Aber um wieder mit bis zu 65 Stundenkilometern erfolgreich durch die Slalomstangen zu kurven, ist die Hilfe meiner ganzen Familie nötig“, sagt die Gymnasiastin.

Sie weiß den Einsatz ihrer Eltern und kleineren Schwester Vanessa (ebenfalls aktive Inlineskaterin) zu schätzen. Egal, ob es darum geht, die vielen Trainingsparcours auf den Rad- und Feldwegen mit steilem Gefälle abzustecken und gleichzeitig für freie Bahn zu sorgen oder die 1900 Kilometer weite Reise zu Wettkämpfen nach Spanien zur Europameisterschaft zu bewältigen: „Mein Vater Axel und Mutter Daniela haben schon den größten Teil zu meinen Erfolgen beigetragen.“

Zwei Meistertitel für Bellenberger Alpin-Inline-Fahrerin

Am Feierabend und an den Wochenenden werden die drei fixen Trainingseinheiten gemeinsam durchgezogen, die Metallplatten mit flexiblen Stangen ins Wohnmobil eingeladen und auch Straßenbesen mitgenommen. „Split und Steine sind gefährlich auf der Strecke, der Aufwand ist schon enorm“, erzählt Daniela Kogel „Als wir jetzt die Nominierung ins Nationalteam zur EM 2019 nach Spanien bekamen, hat der Bundestrainer gleich eine Kostenaufstellung für dieses Event mitgeschickt. Ohne jegliche Sponsoren ist schon klar, dass wir das Finanzielle alles ganz allein stemmen müssen.“ Für den Anschluss der EM plant sie einen Familienurlaub am spanischen Meer. Etwas Abwechslung muss, bei aller Liebe zum Sport, eben auch drin sein.

Das haben sich sie und ihre Tochter auch verdient, wie diverse Fachzeitschriften belegen: „Sinah Rogel ließ ihren Gegnerinnen nicht den Hauch einer Chance“ oder „Rogel krönte mit dem Titel ihre überragende Saison“ lauteten nur zwei der vielen Schlagzeilen.