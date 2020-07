00:01 Uhr

Besser wird man im Sommer

Einige Spieler trainieren derzeit im Orange-Campus – unter ihnen sind auch Promis

Das letzte Spiel der abgelaufenen Saison ist gerade einmal vier Wochen her, der Auftakt der kommenden Spielzeit liegt noch in weiter Ferne. Zeit also, als Basketballer endlich einmal auszuspannen und die Beine hochzulegen? Wer in diesen hochsommerlichen Tagen einen Blick in die gerade erst fertiggestellte Haupthalle des Orange-Campus wirft, erhält einen ganz anderen Eindruck. „Haide, haide“ und „Let’s go“ brüllt die raue Stimme eines Trainers mal auf Kroatisch, dann wieder auf Englisch.

Schon seit Mitte Juli schuftet hier eine Trainingsgruppe mit wechselnder Beteiligung. „Preseason Camp“ nennen die Basketballer diese Art von Training, die der eigentlichen Saisonvorbereitung vorangeht. Thorsten Leibenath hat das Camp initiiert. Der Sportdirektor von Ratiopharm Ulm ist auch für das Top- D-Programm zuständig. „Team Orange Player Development“ lautet der volle Name. Hinter dem verbirgt sich die Idee, Basketballern in Ulm Entwicklungsmöglichkeiten anzubieten, die sie nachhaltig besser machen und so die Basis für eine möglichst langfristige Bindung zwischen Verein und Sportler entstehen lässt.

Bei Ismet Akpinar hat das schon funktioniert. Obwohl der Nationalspieler, der zwischen 2017 und 2019 das Ulmer Trikot trug, vor Kurzem erneut in der Türkei unterschrieben hat, trainiert er im Campus. „Einmal Ulmer immer Ulmer – das ist für mich nicht nur so ein Spruch“, sagt Akpinar und nennt auch gleich den Grund für diese Einstellung. „Als ich hier ankam, war ich nicht ganz fit und habe deshalb sofort ein MRT bekommen. In Ulm wirst du behandelt, als ob du zum Saisonstart hier spielen würdest.“

Zweimal am Tag trainiert die Gruppe, zu der neben Akpinar auch der frühere Braunschweiger Bazou Koné, der ehemalige Ulmer Bogdan Radosavljevic, Ferdinand Zylka vom MBC sowie die Ulmer Andreas Obst und Christoph Philipps gehören. „Wenn du individuell besser werden willst, musst du das im Sommer tun. Und ich habe noch nie einen besseren Trainingsort dafür gesehen als den Orange-Campus“, sagt Akpinar. Geleitet wird das Camp von Moris Hadija. Der 40-jährige Kroate hat selbst lange als Profi gespielt und sich in den letzten Jahren einen Namen als Individualtrainer gemacht.

Das Camp füllt den Orange-Campus noch vor seiner offiziellen Eröffnung mit Leben. Thorsten Leibenath sagte dieser Tage bei einem Rundgang durch den Gebäudekomplex mit einem fünfstöckigen Büroturm und unter anderem einer Laufbahn, die das Spielfeld der Haupthalle auf einer Galerie umrundet: „Es liegt an uns, die Möglichkeiten auszuschöpfen, die der Orange-Campus bietet. Wenn wir das schaffen, haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, das uns von anderen Standorten abhebt.“ (az)

