Burlafingen macht Boden gut

2:0-Sieg gegen Tiefenbach. Spitzenreiter spielt Remis

Mit einem 2:0-Erfolg über den SV Tiefenbach hat der FC Burlafingen in der Fußball-Bezirksliga zwar ein bisschen Boden auf die Spitzenteams gut gemacht, liegt als Sechster aber immer noch elf Punkte hinter Tabellenführer FC Blau-beuren. Der kam beim SV Lonsee nicht über ein 2:2 hinaus. Weil sich auch der bisherige Zweitplatzierte TSV Blaustein mit einem 2:2 gegen Jungingen begnügen musste, war der TSV Langenau dank seines 3:0 gegen die SGM Aufheim-Holzschwang Profiteur des Tages. Das Team ist nun Zweiter, einen Zähler hinter dem FC Blaubeuren.

FC Hüttisheim – TSG Söflingen 1:5 (0:2). Der FC hatte in der ersten Halbzeit gute Chancen, aber verschoss sogar einen Strafstoß. Söflingen ging durch Benjamin Nolle in Führung (4.). Treffer durch Sebastian Gawehn (44., 60., 66.) und Florian Zumsteg (48.) sorgten für den 5:0-Vorsprung. Agon Hehl (82.) gelang per Foulelfmeter der Hüttisheimer Ehrentreffer.

TSV Blaubeuren – SC Staig 1:2 (0:2). Die Gäste waren in der ersten Halbzeit klar besser und führten durch Tore von Dominik Ruelius (25.) und Patrick Schorer (43.) mit 2:0. Danach wurde der TSV besser, schaffte durch Max Deißler den Anschluss (80.), konnte am Staiger Sieg aber nichts mehr ändern.

TSV Bermaringen – FC Srbija Ulm 1:0 (0:0). Die Gastgeber dominierten die gesamte Partie und gewannen dank des Treffers von Sebastian Knupfer (49.) verdient.

SV Lonsee – FC Blaubeuren 2:2 (1:2). Lonsee überraschte mit offensivem Spiel. Auf beiden Seiten gab es viele Torchancen. Am Ende war das Remis gerecht. Die Torfolge: 1:0 Simon Wörz (6.), 1:1 Eigentor Patrick Rundio (23.), 1:2 Daniel Fernandes (37.), 2:2 Nick Uhlmann (76.).

FC Burlafingen – SV Tiefenbach 2:0 (2:0). Ein verdienter Sieg der Gastgeber gegen einen ersatzgeschwächten SV Tiefenbach. Rafal Czerwinski sorgte mit zwei Treffern (34., 37.) für die Führung zur Pause. Damit war die Partie bereits entschieden, aber der FCB hätte noch deutlicher gewinnen können.

TSV Blaustein – SV Jungingen 2:2 (2:0). Die Blausteiner lagen zur Pause nach Treffern von Marius Veith (13.) und Moritz Lotz (18.) mit 2:0 vorne. Aber die Junginger kamen stark aus der Kabine zurück, während der TSV nicht mehr zu seinem Spiel fand. Henrik Hülsmann (64.) und Finn Kürner (79.) trafen für die Gäste und sicherten ihnen damit einen Punkt.

TSV Langenau – SGM Aufheim-Holzschwang 3:0 (2:0). Letztlich ein sicherer Sieg für die Gastgeber. Jannik Kräutter brachte sie in Führung (10.), Dominik Trautmann erhöhte auf 2:0 (37.) und Leon Schleich setzte bereits in der 59. Minute den Schlusspunkt.

SC Türkgücü Ulm – SGM Ingstetten/Schießen 2:2 (0:1). Tim Elser brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (41.). Mateusz Jakubowski glich zum 1:1 aus (67.). Als Tim Elser in der 90. Minute das 2:1 für die SGM glückte, fühlte sich Ingstetten/Schießen schon als Sieger. Aber Jakubowski schaffte in der Nachspielzeit noch per Foulelfmeter das 2:2. (kümm)