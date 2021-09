Ein unerfreuliches Wiedersehen

Zwei Tore eines Ex-Burlafingers gegen Burlafingen

Der vierte Spieltag der Fußball-Bezirksliga verlief für einige der bayerischen Sorgenkinder erfolgreich: Die SGM Aufheim/Holzschwang kam mit dem 4:2 in Hüttisheim zu ihrem ersten Sieg. Die SGM Ingstetten/Schießen landete gegen den SV Jungingen den zweiten Dreier in dieser Woche. Obenhausen tat es den den Ingstettenern nach und holte in Bermaringen seinen zweiten Saisonsieg. Der SV Tiefenbach sah dagegen beim 0:3 in Staig kein Land und der FC Burlafingen unterlag bei Türkgücü Ulm mit 0:2. Dort steuerte ausgerechnet der ehemalige Burlafinger Mateusz Jakubowski die beiden Treffer bei.

FC Hüttisheim – SGM Aufheim/Holzschwang 2:4 (0:3). Hüttisheim startete schwach in die Partie und hatte zudem Pech, dass Keeper Daniel Herlemann nicht beste Figur abgab. So war das Spiel zur Pause eigentlich schon entscheiden. Fabian Knauer (26.), Nicolas Eigner (32.) und Daniel Lehner (35.) trafen für die Gäste. Hüttisheim kam nach dem Seitenwechsel zwar zu Vorteilen und zunächst durch Agon Zeqiri (58.) noch einmal heran. Timo Eller machte aber in der 88. Minute für die SGM alles klar. Zeqiris zweiter Treffer (90., FE.) war Kosmetik.

TSV Blaubeuren – SV Lonsee 3:0 (3:0). Blaubeuren legte los, wie die Feuerwehr. Jan Gruhler (13.), Max Deisler (18.) und Josef Gauss (28.) entschieden die Partie früh.

TSV Bermaringen – TSV Obenhausen 1:2 (1:1). Bermaringen begann gut und ging durch Christian Peter (8.) früh in Führung. Obenhausen blieb jedoch unbeeindruckt, glich durch Dalibor Bratic schnell aus (16.) und kam durch Sebastian Keller zum Siegtreffer (58.).

Srbija Ulm – FC Blaubeuren 0:2 (0:0). Als den Serben in der Schlussphase die Kräfte merklich schwanden, schlugen die Gäste zu. Daniel Fernandes (79.) und Kamil Zielinski (83.) sicherten den Sieg des FC.

SC Staig – SV Tiefenbach 3:0 (1:0). Tiefenbach hatte gegen den Titelaspiranten nichts zu bestellen. Jens Geiselmann traf in der 31. Minute zur Führung der Hausherren, Julian Rauner (74.) und Manuel Kohn (78.) legten nach.

SGM Ingstetten/Schießen – SV Jungingen 3:1 (1:0). Die Hausherren spielen jetzt aus einer deutlich kompakteren Defensive heraus. Das hatte zur Folge, dass der hochgelobte Junginger Sturm nur selten Gefahrenmomente heraufbeschwören konnte. Außerdem zeigt sich die SGM in Punkto Chancenverwertung deutlich verbessert. Fabian Span (25.), Tobias Ott (77.) und Michael Harder (82.) waren erfolgreich. Zwischenzeitlich hatte Jan Fronius ausgeglichen (68.).

TSV Langenau – TSV Blaustein 2:1 (1:1). Im Spitzenspiel hatte Langenau das glücklichere Ende für sich. Dominik Trautmann gelang erst in der Schlussminute der Siegtreffer. Janik Kräutter hatte zunächst die Gastgeber in Front geschossen (20.), Marius Veith antwortete schnell (28.).

SC Türkgücü Ulm – FC Burlafingen 2:0 (0:0). Ulms Trainer Nico La Blunda wechselte den Sieg erst in der 74. Minute ein. Mateusz Jakubowski traf wenig später zweimal gegen seinen ehemaligen Verein (82., 86.).