Jungingen trifft gleich sieben Mal

7:0-Sieg in Hüttisheim. Obenhausen verliert knapp

Auch in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller rollt der Ball wieder. Viel zu erben gab es für die bayerischen Vertreter allerdings nicht. Im Eröffnungsspiel war der FC Burlafingen in Bermaringen erfolgreich, der SV Tiefenbach entschied das Derby bei der SGM Aufheim/Holzschwang mit 1:0 für sich (siehe gesonderten Bericht).

SGM Ingstetten/Schießen – FC Blaubeuren 1:4 (0:3). Ingstetten hoffte mit zunehmender Spieldauer auf ein Schwinden der Kräfte beim favorisierten FC Blaubeuren. Das traf in der Endphase tatsächlich ein, allerdings war die Partie da längst entscheiden. Der bärenstarke Kamil Zielinski hatte binnen drei Minuten (21., 22., 24.) die Ingstetter Planspiele ad absurdum geführt. Tobias Ott verkürzte (60.), bevor Kamil Stawiarski (84.) mit dem 1:4 jeden Zweifel beseitigte.

TSG Söflingen – SV Lonsee 1:5 (0:2). Söflingen lud die Älbler förmlich zum Toreschießen ein. Fritz Wieland (4.) und Jan Röder (22.) nahmen vor dem Wechsel dankend an. Marcel Wiesner (50.) baute für Lonsee weiter aus, bevor Moritz Fichter die zwischenzeitliche Ergebniskorrektur gelang (63.). Simon Wörz (70.) und Nick Uhlmann per Foulelfer (75.) unterstrichen die Kräfteverhältnisse aber noch einmal mit Nachdruck.

FC Hüttisheim – SV Jungingen 0:7 (0:4). Jungingens Tim Bärtele eröffnete schon in der ersten Minute den Torreigen. Die Gastgeber leisteten sich in der Folge eine Vielzahl von Fehlern und wurden regelrecht abgewatscht. Bärtele (38., 60.), Laurin Schmidt (30., 45.), Max Krivan (64.) und Jan Pablo Fronius (81.) machten den Triumph perfekt.

TSV Blaubeuren – TSV Blaustein 0:1 (0:0). In der ausgeglichenen Partie hatte Blaustein das bessere Ende für sich. Marius Veith (60.) profitierte beim Siegtreffer von einem Abwehrschnitzer der Hausherren. Blaubeuren verlor nicht nur die Punkte, sondern auch seinen Torhüter Andreas Pollach nach Beleidigung des Schiedsrichters (90.).

Srbija Ulm – TSV Obenhausen 3:2 (0:2). Obenhausen schrammte an der Überraschung vorbei. Der TSV war zumindest in der ersten halben Stunde besser und effektiver. Klaus Jehle (7.) und ein Eigentor von Stefan Stojic (11.) sorgten für den perfekten Start. Srbija kam nur schleppend in die Partie, profitierte dann aber von der individuellen Qualität seines Kaders und drehte das Spiel. Mario Divkovic (52.), Nenad Duric (67.) und Denis Divkovic (70.) steuerten die Treffer bei. Obenhausen hatte in der Schlussphase noch zwei gute Möglichkeiten.

SC Staig – SV Thalfingen 2:1 (0:1). Staig war klar überlegen, nutzte seine vielen Chancen aber nicht. Auf der Gegenseite machte es Marc Breithaupt besser, als er einen Fehler der Staiger mit einem sehenswerten Treffer aus 35 Metern bestrafte (7.). Die Gastgeber rannten danach weiter an, kamen aber erst im zweiten Durchgang zu Zählbarem. Raoul Schöttle (49.) glich aus. Pascal Geiselmann erzielte in der 77. Minute den Siegtreffer. In der 62. Minute hatte der schon ausgewechselte Alex Cvijanovic bei Thalfingen wegen Meckerns die Rote Karte gesehen. Jonas Simon folgte ihm in der 86. Minute in die Kabine, nachdem er die Ampelkarte gesehen hatte.

SC Türkgücü Ulm – TSV Langenau 0:2 (0:2). Der Titelkandidat aus Langenau wurde den Erwartungen gerecht und siegte beim SC Türkgücü ungefährdet. Tim Leibing (8.) und Dominik Trautmann (41.) schossen die Tore. (mis)