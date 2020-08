vor 50 Min.

Bezirkspokal Donau/Iller 20/21: Das sind die Begegnungen der ersten Runde

Nun steht fest, welche Mannschaften in der ersten Runde des Bezirkspokals Donau/Iller gegeneinander antreten werden.

Der württembergische Fußballverband hat am Mittwoch die 56 Begegnungen der ersten Runde im Bezirkspokal Donau/Iller bekannt gegeben. Die SpVgg Au hat ein Freilos abbekommen. Die Teilnahme am Pokal ist freiwillig, verzichtet hat nur die SG Ingstetten/Schießen. Die möglichen Spieltermine für den Pokal sind Freitag, 21. August, 18.30 Uhr; Samstag, 22. August, 17 Uhr sowie Sonntag, 23. August, 15 Uhr und 17 Uhr. Die endgültige Festlegung der Termine folgt am kommenden Wochenende. Teams, die in Bayern heimisch sind, müssen wegen der Corona-Regeln im Freistaat allesamt auswärts in Württemberg spielen.

Das sind die Begegnungen der ersten Runde im Bezirkspokal Donau/Iller

Bezirksliga – Kreisliga

ASV Lonsee – FV Weißenhorn

– FV FC Hüttisheim – SV Offenhausen

– Srbija Ulm – SV Oberelchingen

– TSV Blaustein – SV Nersingen

– FC Neenstetten – TSV Langenau

– KKS Croatia Ulm – SC Staig

– TSV Blaustein II – SV Tiefenbach

Bezirksliga – Kreisliga

BSC Türkgücü Ulm – SG Vöhringen

– SV Jungingen – VfL Bühl

– FC Blaubeuren – FKV Neu-Ulm

– FKV SV Jungingen II – SV Thalfingen

II – SV Thalfingen TSG Söflingen II – TSV Obenhausen

II – VfB Ulm – SG Aufheim /Holzschwang

– /Holzschwang FC Hüttisheim II – FC Burlafingen

II – FC Blautal – TSG Söflingen

FV Schnürpflingen – TSV Blaubeuren

– SV Göttingen – TSV Bermaringen

Kreisliga A – Kreisliga A

SF Dornstadt – Oberroth

– SV Amstetten – SV Jedesheim

– SV Asselfingen – FV Ay

– FV Ay SV Lijljan Ulm – FV Gerlenhofen

– TSV Herrlingen – FC Illerkirchberg

– SF Rammingen – TSV Pfuhl

– SV Westerheim – FV Altenstadt

– SV Eggingen – TSV Altheim Alb

– Alb FC Blaubeuren II – SV Balzheim

II – FC Langenau – TV Wiblingen

Kreisliga A – Kreisliga B

TSV Westerstetten – SV Grafertshofen

– SV Grimmelfingen – FC Straß

– FC ESC Ulm – SV Pfaffenhofen

– SC Heroldstatt – SG Aufheim /H. II

– /H. II SSG Ulm 99 II – TSV Obenhausen II

II – II TSV Seißen – FC Burlafingen II

– II TSV Erbach – TSV Buch II

– II TSV Albeck – TSF Ludwigsfeld

RSV Ermingen – TSV Dietenheim

SF Illerrieden – SSV Illerberg

– SSV SV Scharenstetten – FC Silheim

– SC Staig II – TSV Senden

II – SV Weidenstetten – TSV Holzheim

– SSC Stubersheim – TSV Kettershausen

– SG Nellingen – FV Senden

– SV Westerheim II – SV Beuren

II – SG Machtolsheim – Türkspor Neu-Ulm II

– Türkspor II TSV Beimerstetten – FC Birumut Ulm

– TSV Laichingen – FV Asch-Sonderbuch

Kreisliga B – Kreisliga B

SC Unterweiler – RSV Wullenstetten

– SV Mähringen – FV Bellenberg

– FV SV Ballendorf – TSV Kellmünz

– TSV Berghülen – Esperia Italia Neu-Ulm

– VfL Ulm – TSV Regglisweiler

– SC Lehr – TSV Einsingen

– TSV Einsingen SV Suppingen – TSV Langenau II

– II FC Srbija Ulm II – TSV Bermaringen II

II – II SF Dellmensingen – SV Hörvelsingen

– Feldstetten – SV Pappelau /Beiningen



