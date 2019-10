vor 24 Min.

Bitteres Ende für den SC Vöhringen

Im Spitzenspiel fällt das Siegtor für Steinheim fünf Sekunden vor Schluss

Spannender hätten die Schlusssekunden im Spitzenspiel der Handball-Landesliga zwischen dem SC Vöhringen und dem TV Steinheim im rappelvollen Sportpark kaum sein können: Die Uhr zeigt noch 15 Sekunden Restspielzeit, Spielstand 27:27 und der SC Vöhringen leistet sich einen technischen Fehler. Also Ballbesitz für die Gäste. Vöhringens Rechtsaußen Kevin Jähn deutet die Situation falsch und nimmt den Ball auf, worauf das Schiedsrichtergespann die aktuelle Regelung anwendet für ein Vergehen in den letzten 30 Sekunden: Rote Karte für den Sünder und Siebenmeter für den Gegner. Fünf Sekunden vor Schluss fiel also der Siegtreffer zum 27:28-Endstand für den TV Steinheim.

Zuvor wurden beim 11:11 die Seiten gewechselt. Im zweiten Spielabschnitt rannten die Gastgeber mehrmals einem Rückstand hinterher, um nach einem Tempogegenstoß von Lukas Koßbiehl drei Minuten vor Ende selber wieder zum 25:24 vorzulegen. Dann folgte das bittere Ende. (rfu)

Beste Vöhringer Werfer: Belic (8 Tore), Brugger (5).

Themen folgen