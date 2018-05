04.05.2018

Buch lässt eine große Chance liegen Lokalsport

TSV Köngen wird zum Angstgegner

Der TSV Buch hat gestern Abend die große Chance verpasst, einen großen Schritt Richtung sicherer Klassenerhalt in der württembergischen Fußball-Landesliga zu machen. Die Mannschaft von Trainer Harald Haug unterlag auf eigenem Platz dem stark abstiegsbedrohten TSV Köngen, der allmählich zum Angstgegner wird, mit 0:1. Damit steht der TSV Buch zwar weiterhin auf Tabellenplatz sechs, da es aber in dieser Spielklasse sehr eng zugeht, braucht er sicher noch ein paar Punkte, um das Abstiegsgespenst endgültig zu verbannen. Am Sonntag um 15 Uhr hat Buch bereits die nächste Gelegenheit, wichtige Punkte auf die Habenseite zu bringen, wenn sie beim Tabellenzehnten TSV Weilimdorf antritt.

Der entscheidende Treffer fiel gestern in der 19. Minute durch den Köngener Sven Römer. Er nutzte eine von mehreren ganz klaren Chancen, die seine Mannschaft hatte, weil die Gastgeber irgendwie gar nicht richtig auf dem Platz präsent waren und dem Gegner zuviel Spielraum bei dessen Angriffen ließen. Die Bucher hätten zur Halbzeit auch mit 0:2 oder 0:3 zurückliegen können.

Nach dem Seitenwechsel spielten die Bucher dann um einiges stärker auf. Sie machten Druck und brachten die Gästeabwehr einige Male in Verlegenheit. Ein Treffer gelang ihnen allerdings bis zum Ende nicht. Einen Schuss von Bernd Eichenhofer entschärfte Köngens Torhüter Dominik Eitel gerade noch mit den Fingerspitzen (67.) und in den letzten 20 Minuten der Partie hatten die Platzherren zweimal Pech, als Fabian Zeh per Kopf (72.) und Markus Bolkart (81.) jeweils nur die Latte trafen. Letztlich sind die Bucher mit ihren Tormöglichkeiten zu fahrlässig umgegangen, sonst hätten sie zumindest ein Unentschieden geholt, das aufgrund der zweiten Halbzeit auch verdient gewesen wäre. (kümm)

TSV Buch: Maier – Zott, Wanner, Salger (41. Negele) – Sailer (62. Schabel), Amann, Zeh, Eichenhofer (72. Seifert), Bolkart – Schrapp, Jenuwein.

