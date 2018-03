20:05 Uhr

Buch macht gegen Blaustein dicht Lokalsport

In dieser Szene verteidigen Torhüter Benjamin Maier, Dominik Amann und Johannes Zett gemeinsam ihr Heiligtum. Die Bucher erarbeiteten sich in Halbzeit eins eine klare Führung und beschränkten sich danach erfolgreich auf die Verwaltung des Vorsprungs.

Die Mannschaft gewinnt erstmals ein Derby gegen Blaustein. Daneben gab es am Samstag noch einen weiteren Grund zur Freude.

Von Jürgen Schuster

Nur strahlende Gesichter gab es am Samstag beim TSV Buch. Zunächst hatte Trainer Harry Haug die Katze aus dem Sack gelassen und endlich verkündet, dass er für ein weiteres Jahr beim württembergischen Fußball-Landesligisten bleibt. Seine Spieler bedankten sich unverzüglich mit einem klaren 4:1 über den TSV Blaustein. Es war der erste Bucher Derbysieg überhaupt, der letztlich allerdings etwas zu hoch ausfiel.

In der Anfangsphase bekamen die 420 Zuschauer eine ganze Reihe an Torraumszenen geboten. Nach einer zu kurzen Abwehr visierte Bernd Eichenhofer den Pfosten des Gästetores an (5.). Praktisch im Gegenzug konnte Marius Veith die erste gute Möglichkeit der Blausteiner nicht nutzen. Nur wenige Minuten danach bugsierte Manuel Schrapp den Ball nach einem Einwurf mit dem Kopf an den Querbalken des Blausteiner Gehäuses. Dass der TSV Buch Kunstschützen in der Mannschaft hat, ist seit Patrick Sailers Auftritt im ZDF-Sportstudio bekannt. Am Samstag besorgte Markus Bolkart mit einem herrlichen Schuss die Führung der Platzherren (9.).

Traumtor bei Buch gegen Blaustein

An einem Auftritt im Fernsehen hat er allerdings kein Interesse: „Bloß nicht, ich bin kein Fan davon.“ Die Antwort der Gäste folgte prompt, Max Schmid stand plötzlich alleine vor Torhüter Benjamin Maier und der musste Kopf und Kragen riskieren, um den schnellen Ausgleich zu verhindern (10). Eine sehenswerte Kombination ging dem 2:0 voran. Diesmal war Bolkart etwas unorthodox mit der Picke erfolgreich (19.). Böse Folgen für die Blausteiner hatte ein Foul von Spielertrainer Michael Passer. Den fälligen Freistoß versenkte Manuel Schrapp fast mühelos zum 3:0 (37.). Unmittelbar vor der Pause verkürzte Benjamin Passer mit einem schnell ausgeführten Freistoß.

Die erste Möglichkeit in Halbzeit zwei hatte wieder der TSV Buch. Nach einem Kopfball von Roland Salger konnte Michael Passer das Leder gerade noch von der Torlinie befördern. Blaustein war anschließend dem Anschlusstor näher als Buch einem vierten Treffer. Der gelang dann trotzdem Manuel Schrapp, der nach einem der vielen weiten Einwürfe alles klar machte (87.).

TSV Buch: Maier – R. Salger, Wanner, Zott (86. Staudacher) – Amann, Eichenhofer (79. Kiecke), Schabel (42. Negele), Seifert (60. Sailer), Bolkart – Jenuwein, Schrapp.

TSV Blaustein: Antoniadis – Bihler (62. Löhnert), M. Passer, Fischer (77. Both), Hinkl – Daur, Schmid, Breunig, Wörz (46. Schneider) – Veith, B. Passer.

