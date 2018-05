09.05.2018

Buch will alles reinwerfen Lokalsport

Blaustein strotzt vor Selbstvertrauen

Er will keinen unnötigen Druck erzeugen, trotzdem redet Harry Haug Klartext. „Wir müssen dieses Spiel mit aller Macht gewinnen und werden alles da rein werfen“, sagt der Trainer des TSV Buch vor dem Heimspiel in der württembergischen Fußball-Landesliga am Donnerstag (15 Uhr) gegen Schlusslicht FV Nürtingen. Der Gegner dominiert alle Negativstatistiken: Die wenigsten Tore erzielt, die meisten bekommen, die wenigsten Siege gefeiert, dazu eine Serie mit nur einem Dreier aus den letzten 20 Pflichtspielen. Genau dieser Punkt schmerzt Haug und seine Schützlinge. Der letzte Nürtinger Erfolg war nämlich ein 3:0-Sieg im November eben über den TSV Buch. Nur wenn diese Scharte ausgewetzt wird, kann die nächste Hausaufgabe am Sonntag (15 Uhr) gegen Tabellenführer FC Heiningen entspannt angegangen werden.

Für die kommende Saison meldet der TSV Buch die ersten beiden Veränderungen: Markus Bolkart wechselt wie berichtet zum FV Illertissen, von der dortigen A-Jugend kommt Timo Leitner.

Ein vergleichbares Programm erwartet den TSV Blaustein am langen Wochenende. Erst kommt morgen (15.30 Uhr) der FC Heiningen in den Lixpark, am Sonntag (15 Uhr) müssen die Blausteiner dann zum TSV Köngen. Zwei Gegner, die es in sich haben. Gegen Heiningen konnte Blaustein noch nie gewinnen, in aller Regel wurde man in diesen Duellen sogar kräftig abgewatscht. Köngen hingegen steht zwar noch auf einem Abstiegsrang, wittert aber nach zuletzt ordentlichen Leistungen wieder Morgenluft. Doch der Blausteiner Spielertrainer Michael Passer strotzt nach sieben Spielen ohne Niederlage vor Selbstbewusstsein: „Unser Ziel ist, dass die Serie auch gegen Meisterschaftsanwärter hält.“ (jürs)

