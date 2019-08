vor 52 Min.

Bundesligapremiere des TTC Neu-Ulm: Überzeugender Auftritt

Das erste Bundesliga-Spiel des neugegründeten Tischtennis-Klubs TTC Neu-Ulm gegen den ASV Grünwettersbach: Neu-Ulms Tiago Apolonia (hinten in rot) in seinem ersten Duell gegen Dang Qui.

Der TTC Neu-Ulm verliert sein erstes Bundesligaspiel der Klubgeschichte, allerdings denkbar knapp. Erst das Doppel entscheidet für Grünwettersbach.

Der TTC Neu-Ulm hat seine erste Begegnung in der Tischtennis-Bundesliga beim ASV Grünwettersbach knapp und nach fünf hochdramatischen Spielen mit 2:3 verloren. Die Entscheidung fiel nach viereinhalb Stunden im entscheidenden Doppel, das die Neu-Ulmer Abdel-Kader Salifou und Gustavo Tsuboi knapp mit 2:3 abgaben. „Das Ergebnis ist zwar schade, aber wir haben spektakulären Sport geboten. Allein deswegen hat sich der immense Aufwand im Vorfeld gelohnt“, sagte Clubchef Florian Ebner.

Der TTC Neu-Ulm, der mit dem Portugiesen Tiago Apolonia, dem Franzosen Abdel-Kader Salifou und dem Brasilianer Gustavo Tsuboi ins erste Bundesligaspiel seiner Vereinsgeschichte startete, zeigte beim ASV Grünwettersbach eine bärenstarke Leistung. Das Trio kämpfte sich nach Rückständen immer wieder heran. Abdel-Kader Salifou verlor das erste Einzel gegen den Chinesen Xi Wang mit 1:3 (9:11, 4:11, 11:7, 6:11) und auch Tiago Apolonia gab sein Spiel an Dang Qui mit 1:3 (14:12, 13:15, 8:11, 10:12) ab. Der Liganeuling aus Neu-Ulm lag nun mit 2:0 zurück. Doch der Brasilianer Gustavo Tsuboi brachte den TTC Neu-Ulm mit dem ersten Bundesligasieg der Vereinsgeschichte mit einem 3:2 (11:9, 7:11, 8:11, 11:8, 6:11) wieder auf 1:2 heran.

Tiago Apolonia kämpfte danach den Abwehrspezialisten Xi Wang in einem hochdramatischen und spektakulären Spiel mit langen Ballwechseln mit 3:2-Sätzen (11:9, 10:12, 3:11, 17:15, 6:11) nieder. Die Entscheidung musste das Doppel Qiu/Rasmussen gegen die Neu-Ulmer Abdel-Kader Salifou/Carlos Tsuboi bringen. Die Gäste lagen bereits mit 2:0 Sätzen zurück, erkämpften sich aber souverän den 2:2-Ausgleich. Im entscheidenden fünften Satz mussten sich die Neu-Ulmer aber den Hausherren, die in der entscheidenden Phase die besseren Nerven hatten, mit 8:11 geschlagen geben. Das TTC-Doppel verlor man knapp mit 2:3-Sätzen (12:10, 11:6, 5:11, 8:11, 11:8). Damit unterlag der TTC Neu-Ulm nach großem Kampf und einer ausgezeichneten Leistung dem ASV Grünwettersbach mit 3:2.

„Der Spielverlauf war sensationell“, sagte der Vereinsvorsitzende Florian Ebner, der sich erst vor wenigen Monaten entschieden hat, mit dem TTC Neu-Ulm und einer Wildcard in der Tischtennis-Bundesliga zu starten und in kurzer Zeit ein schlagkräftiges Team aufgebaut hat (wir berichteten). „Nach solch einer Topleistung freuen wir uns doppelt und dreifach auf unser erstes Heimspiel und viele begeisterte Tischtennisfans in der Ratiopharm-Arena, die unsere sympathischen Topspieler anfeuern“, so Ebner.

„Wir haben unser Bestes gegeben“, kommentierte Tiago Apolonia die knappe Niederlage. „Wir haben jetzt eine Woche Zeit, um uns auf das erste Heimspiel vorzubereiten. Ich bin mir sicher, wir werden besser und besser.“

Auch Gustavo Tsuboi sieht beim TTC Neu-Ulm noch Luft nach oben. Er ärgerte sich vor allem über einige Leichtsinnsfehler. „Ich fühle mich wohl im Team und freue mich auf das erste Heimspiel“, zeigte sich Tsuboi dennoch mit dem Saisonstart zufrieden. (az)

