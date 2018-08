05.08.2018

Burlafinger drehen ordentlich auf Lokalsport

Bezirkspokal Gruppe Nord FCB siegt hoch bei Türkspor Neu-Ulm II. Welcher Verein den klarsten Erfolg verbuchte

Neu-Ulm Im einzigen bezirksligainternen Duell der Gruppe Nord hat der TSV Langenau in der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals in Lonsee klar mit 4:1 gewonnen. Bezirksligist SV Jungingen benötigte das Elfmeterschießen, um sich beim klassentieferen TSV Altheim/Alb 4:2 durchzusetzen. Dagegen hatte der FC Burlafingen nach der Pause leichtes Spiel und siegte bei Türkspor Neu-Ulm II deutlich mit 6:0. Noch häufiger traf der SV Scharenstetten. Er kam bei Ljiljan Ulm zu einem hohen 11:1-Kantersieg.

Bezirksliga – Bezirksliga

SV Lonsee – TSV Langenau 1:4 (0:1).0:1 Ceesay (38.), 0:2 Ceesay (55.), 1:2 Wörz (63.), 1:3 Ceesay (77.), 1:4 J. Kräutter (88./FE).

Kreisliga A – Bezirksliga

TSV Bermaringen – SF Dornstadt 2:5 (0:1). 0:1 Celik (43.), 0:2 Simmank (50./ET), 1:2 Bieler (60.), 2:2 Rieck (64.), 2:3 Brenner (66.), 2:4 Celik (84.), 2:5 Noherr (90.+2).

TSV Altheim/Alb – SV Jungingen 2:4 n. Elfm. (0:0).

Türkspor Neu-Ulm II – FC Burlafingen 0:6 (0:0). 0:1 Tuerkoez (52./ET), 0:2 Adä (65.), 0:3, 0:4, 0:5, 0:6 Löbert (67., 69., 84., 85.).

Kreisliga B – Bezirksliga

SV Weidenstetten – SV Asselfingen 2:4 n. Elfm. (1:1, 0:0). 0:1 Sachs (52.), 1:1 Birtele (90.+2).

Kreisliga A – Kreisliga A

TSV Bernstadt – TSV Einsingen 6:1 (2:1). 0:1 Walser (15.), 1:1 Eckle (23./FE), 2:1 Bonsignore (35.), 3:1 Jost (47.), 4:1 Schurr (52.), 5:1, 6:1 Jost (76., 81.).

FC Neenstetten – SG Machtolsheim/Merklingen 5:1 (3:0). 1:0 Ses (5.), 2:0 Teumer (17.), 3:0 Ses (38.), 3:1 Riek (48.), 4:1, 5:1 Berber (66., 78.).

TSV Westerstetten – SV Westerheim 1:4 (1:1). 1:0 Schuler (7.), 1:1 Maahs (42.), 1:2 Sonnentag (48.), 1:3 Ramminger (60.), 1:4 Sonnentag (88.).

TSV Blaustein II – SF Rammingen 3:1 (1:0). 1:0 Schneider (22.), 1:1 Steck (54.), 2:1 Kessler (60.), 3:1 Rothe (79.).

Kreisliga B – Kreisliga A

SV Jungingen II – TSG Söflingen 0:1 (0:0). 0:1 Buchholz (61.).

SV Ljiljian Ulm – SV Scharenstetten 1:11 (0:6). 0:1, 0:2 Junginger (4., 15.), 0:3 Mack (17.), 0:4 Nakkar (22.), 0:5 Junginger (30.), 0:6 Zehiroglu (39.), 1:6 Adzemovic (56.), 1:7, 1:8 Junginger (59., 65.), 1:9, 1:10 Mack (85., 87.), 1:11 Özcan (89.).

SSG Stubersheim – Birumut Ulm 2:4 (1:0). Tore: 1:0 Demuth (22.), 1:1 Ebrima (52.), 1:2 Erbektas (53.), Kaplan (66.), 2:3 Deissenrieder (71.), Günes (83.).

RSV Ermingen – ESC Ulm 1:4 (1:1). Tore: 0:1 Resech (14.), 1:1 Mohammadi (36.), 1:2 Huber (52.), 1:3 Huber (53.), 1:4 Huber (74.).

SC Lehr – SSG Ulm 99 II 0:1 (0:1). Tor: Malleber (43.).

FC Blautal – TSV Blaubeuren 1:3 (0:2). 0:1 Gauss (38.), 0:2 Schuon (42.), 1:2 Vlaovic (48.), 1:3 Gauss (78.). Gelb-Rot: Sopic (48./TSVB).

SV Pappelau-Beiningen – SC Heroldstatt 1:2 (0:1). 0:1 Allgaier (30./ET.), 1:1 Bellinger (65.), 1:2 Peters (85.).

FC Blaubeuren II – FV Asch-Sonderbuch 5:1 (1:1). 0:1 Jäger (13.), 1:1, 2:1 Mrden (21., 47.), 3:1, 4:1 Barrow (51., 65.), 5:1 Velagic (86.).

SV Fortuna Ballendorf – TSV Albeck 1:2 (1:1). 0:1 Kayihci (36.), 1:1 Knauber (45.), 1:2 Richter (78.).

SG Nellingen/Aufhausen - SV Hörvelsingen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Mangold (17.), 1:1 ??, 1:2 Pafara (65.).

Kreisliga B – Kreisliga B

FC Langenau – TSV Langenau II 2:4 (1:2). 0:1 Harfmann (8.), 0:2 Maier (40.), 1:2 Stabile (44.), 1:3 Ertugrul (48./FE.), 2:3 Kadriu (57.), 2:4 Ertugrul (90./FE.).

SV Eggingen – SV Mähringen 2:1 (0:1). 0:1 Greco (12.), 1:1 Stanger (58.), 2:1 Tamaschke (66.).

VfL Ulm – SV Lonsee II 5:2 (2:1). Tore: 1:0 Cherif (10.), 2:0 Kessler (32.), 2:1 Bebenroth (34.), 3:1 Cherif (56.), 3:2 Wassermuth (65.), 4:2 Kessler (74.), 5:2 Kessler (90.).

TSV Berghülen – TSV Herrlingen 4:3 (3:0). Tore: 1:0 Anhorn (12.), 2:0 Anhorn (32.), 3:0 Anhorn (37.), 3:1 Traa (62.), 3:2 Reina (80.), 4:2 Dick (85.), 4:3 Bunk (86.).

TSV Laichingen – SV Suppingen 3:0 (1:0). 1:0 Nikqi (15.), 2:0 Riegraf (86.), 3:0 Babaoglu (90.).

VfB Ulm – SV Amstetten 1:7 (1:3). Tore: 0:1 Frei (22.), 0:2 Ceesay (27.), 1:2 Badji (34.), 1:3 Ceesay (38.), 1:4 Frei (67.), 1:5 Keiper (71.), 1:6 Frei (77.), 1:7 Tashiran (87./Fe.).

Der SV Oberelchingen trat gestern bereits in der zweiten Runde des Bezirkspokals an. Für die anderen Teams des Fußballbezirks, die Runde zwei erreicht haben, geht es am Mittwoch, den 15. August, weiter im Pokal.

SV Oberelchingen – TSV Seissen 2:1 (1:0). 1:0 Kurz (18.), 1:1 Rapp (57.), 2:1 Kurz (75.). (jürs,kü,mis,uns)

Themen Folgen