vor 50 Min.

Chancen auf die EM

Drei Vöhringer Schützen überzeugen beim Sichtungswettkampf

Zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Bundesliga Gruppe Süd haben sich die Luftgewehrschützen des SV Pfeil Vöhringen erneut in sehr guter Form gezeigt. Beim zweiten Sichtungsschießen auf der ehemaligen Olympia-Anlage in München-Hochbrück, dessen Ergebnisse für die Qualifikation beziehungsweise Nominierung zur Europameisterschaft Ende Februar kommenden Jahres in Finnland herangezogen werden, kamen drei Pfeil-Schützen unter die besten vier.

Bei den Frauen stach die Leistung von Michaela Kögel heraus, die am Ende mit insgesamt 629 Ringen den ersten Platz belegte. Stark war auch der Auftritt von Hannah Steffen, die mit 627,9 Ringen auf Rang vier kam. Bei Antonia Back lief es nicht ganz so rund, dennoch setzte sie sich mit 622,5 Ringen noch auf Platz zwölf. Bei den Männern mischte Andreas Renz sehr gut mit und musste sich nur den Nationalschützen Maximilian Dallinger und Dennis Welsch knapp geschlagen geben. Mit 628,8 Ringen reichte es ihm für den hervorragenden dritten Rang. Damit haben Kögel, Steffen und Renz sehr gute Chancen, in den EM-Kader zu kommen. (kümm)

