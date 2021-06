Christoph Philipps verlängert bei Ratiopharm Ulm

Christoph Philipps will in der Basketball-Bundesliga wieder angreifen. Zuletzt hatte er viel Verletungspech

Bei Ratiopharm Ulm wurde eine weitere wichtige Personalie geklärt: Nach Kapitän Per Günther hat auch Eigengewächs Christoph Philipps seinen Vertrag beim Basketball-Bundesligisten um ein Jahr verlängert. Seine Entscheidung hat sogar ein Stück weit mit der von Günther zu tun. Philipps sagt: „Es ist es eine großartige Sache, gemeinsam mit Per auf Abschiedstour zu gehen – dem Spieler, den ich schon als kleiner Junge in der Kuhberghalle bewundert habe.“

Die vergangene Saison hatte für den 22 Jahre alten und 2,03 Meter großen Philipps richtig gut angefangen. Er gehörte zur Startformation der Ulmer Mannschaft, beim Sieg gegen Würzburg gelang ihm mit zwölf Punkten sein bisheriges Bundesliga-Rekord. Beim Saisonauftakt im Eurocup legte er beim Sieg gegen die montenegrinische Mannschaft Mornar Bar neun Punkte auf, aber bald danach zwickte zum ersten Mal die Leiste. Sechs Wochen später feierte Philipps zwar sein Comeback, aber die Schmerzen kamen zurück und irgendwann im Februar war die Saison für ihn beendet. Nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung gingen die Ulmer kein Risiko mehr ein. So waren es in der Bundesliga am Ende nur 17 Spiele, in denen Philipps im Schnitt 13 Minuten lang eingesetzt wurde und auf 3,5 Punkte sowie zwei Rebounds kam. Vor allem in der Halbfinalserie der Play-offs gegen Berlin wurde er schmerzlich vermisst.

In der nächsten Saison will er nun wieder voll angereifen und dafür schuftet Christoph Philipps derzeit täglich täglich im Orange-Campus mit Athletiktrainer Sebastian Sieghart.

Lesen Sie dazu auch