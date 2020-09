vor 33 Min.

Corona-Fall beim TSV Pfuhl - Wie das Virus die Turner beschäftigt

Der Litauer Rokas Guscinas, in der vergangenen Saison noch beim TSV Pfuhl unter Vertrag, wird dem Verein in der neuen Zweitliga-Saison fehlen. Er hat seine Karriere beendet.

Plus Corona beschäftigt auch den TSV Pfuhl: Im Verein gibt es einen positiven Fall und die Kaderplanung der Zweitliga-Turner bringt das Virus ebenfalls durcheinander.

Von Stefan Kümmritz

Zwei Dinge sind beim TSV Pfuhl gerade höchst akut: Zum einen hat es im Verein einen Corona-Fall gegeben, dessen Auswirkungen noch nicht feststehen, zum anderen stehen die Zweitligaturner vor einer Saison mit Unwägbarkeiten, Einschränkungen und neuen Gesichtern auf den Ausländerpositionen.

Wie der Vorsitzende des Turn-Fördervereins, Jochen Scheuerer, der ab 1. Oktober nach dem überraschenden Ausscheiden des Vorsitzenden Patrick Winter den Gesamtverein zusammen mit Johannes Stingl kommissarisch führen wird, mitteilte, hat sich ein Jugendlicher des TSV Pfuhl – kein Turner – im eigenen Familienkreis mit Corona infiziert.

Nachweislich sei jedoch kein anderer aus dessen Trainingskreis infiziert worden. Andere, die auch Kontakt mit dem Jugendlichen hatten, wurden getestet, es lag aber noch kein durchgängiges Ergebnis vor. Ein Testergebnis war jedoch negativ und Scheuerer hofft, dass dies ein gutes Zeichen ist. Im Übrigen sei das Vorgehen der Pfuhler in diesem Fall vom Landkreis als „vorbildlich“ beurteilt worden.

Turner des TSV Pfuhl stehen vor einer Saison mit einigen Fragezeichen

Die Zweitligaturner, die am 10. Oktober in Buttenwiesen in die Saison starten und danach in der Vorrunde noch zwei Heimauftritte haben, weil der in Kirchheim angesetzte Wettkampf nach Pfuhl verlegt wird, stehen vor einer Saison mit einigen Fragezeichen. Zunächst sehen sie sich nach neuen Ausländern um, die den Pfuhlern zur Verfügung stehen sollen. Dieser Schritt ist nötig, weil der russische Weltklasseturner Dimitrij Lankin wegen Corona nicht einreisen kann, der Litauer Rokas Guscinas seine Karriere beendet hat und dessen Landsmann Tomas Kuzmickas andere, auch berufliche Pläne hat.

Trainer Rolandas Zaksauskas, selbst Litauer, hat zu den Turnern in seiner Heimat beste Beziehungen und nun soll der eine oder andere junge Mann aus dem litauischen Nationalkader verpflichtet werden. Wer dann jeweils eingesetzt wird, entscheidet Zaksauskas vor den Wettkämpfen, wobei die Pfuhler auch auf den Briten Joshua Nathan setzen.

Hallen des Landkreises Neu-Ulm sind für Zuschauer gesperrt

Entgegen den bayerischen Vorgaben, bis zu 200 Leute bei derartigen Hallenwettkämpfen zulassen zu dürfen, hat der Landkreis Neu-Ulm beschlossen, die eigenen Hallen, zu denen auch die Dreifachhalle am Pfuhler Schulzentrum gehört, in der die Turner normalerweise ihre Heimwettkämpfe austragen, für Zuschauer zu sperren, wie Jochen Scheuerer berichtet. Dort dürfe auch nicht geduscht werden und es dürften keine Getränke verkauft werden.

Deshalb würden die Zweitligakämpfe in der Trainingshalle mit maximal 100 Leuten über die Bühne gehen. Die Hälfte davon seien Sportler, Trainer, sonstige Betreuer und das Kampfgericht, auf der Zuschauerempore hätten dann etwa 50 Gäste eine Sitzgelegenheit. Die Plätze sollen vorwiegend für Angehörige der Turner und Stammgäste reserviert werden.

Dies ist möglich, weil die Halle dem Verein und nicht dem Landkreis gehöre, so Scheuerer. „Safety first“ ist dabei das Motto der TSV-Turner. „Außerdem“, sagt Scheuerer, „tun wir uns mit der Trainingshalle leichter. Da stehen schon alle Geräte und wir brauchen weniger Personal.“

Livestream: Wettkampf des TSV Pfuhl gegen TV Schiltach wird auf Sportdeutschland.tv übertragen

Sicher ist, so der Fördervereins-Vorsitzende weiter, dass es vom Heimwettkampf am 24. Oktober gegen den TV Schiltach ab 18 Uhr auf Sportdeutschland.tv einen Livestream geben wird. Wie es mit einer Übertragung des Vergleichs mit Kirchheim aussieht, ist noch unklar.

Bei der turnusmäßigen Gesamtvorstandssitzung Anfang Oktober soll der neue Satzungsentwurf sowie die neue Finanz- und Gebührenordnung verabschiedet werden. Ob sie dann auch zum Tragen kommt, hängt aber vom Votum der Mitgliederversammlung ab, die wegen Corona dieses Jahr aber kaum noch abgehalten werden kann, wie Scheuerer mutmaßt. Die Vorstandsregelung ist bis 2022 fix.

