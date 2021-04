Coronafälle beim SSV Ulm 1846 Fußball

Drei Personen wurden beim SSV Ulm 1846 Fußball positiv getestet. Das Spiel am Freitag in Balingen findet wohl statt

Bisher war der SSV Ulm 1846 Fußball gut durch die Corona-Krise gekommen. Aber jetzt sind auch die Spatzen betroffen. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wurden drei Personen aus dem Umfeld der Mannschaft positiv getestet. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich um zwei Spieler und ein Mitglied der sportlichen Leitung. In allen drei Fällen sollen dem Vernehmen nach nur milde Symptome auftreten.

Auch beim Gegner des SSV Ulm 1846 Fußball gibt es einen Coronafall

Die drei Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne, die sofort angeordneten Labortests bei allen weiteren Spielern und Funktionären fielen negativ aus, zusätzlich hat der Verein weitere Vorsichtsmaßnahmen angeordnet. Die Ulmer gehen deswegen derzeit davon aus, dass das Punktspiel am Freitag (18.30 Uhr) bei der TSG Balingen nicht gefährdet ist, obwohl auch der Gegner mit Ersatztorhüter Plator Gashi einen Coronafall hat. Die Vereine halten deswegen natürlich Kontakt zu den Gesundheitsämtern. Ein Sprecher der Regionalliga Südwest hat gegenüber unserer Zeitung bestätigt, dass die Partie am Freitag voraussichtlich ausgetragen wird.