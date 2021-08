DFB-Pokal

vor 3 Min.

DFB-Pokal: Darum scheiterte der SSV Ulm 1846 Fußball am 1. FC Nürnberg

Plus Die Sensation blieb aus: Der SSV Ulm 1846 Fußball verliert im DFB-Pokal 0:1 gegen Nürnberg. Das sagen Spieler und Trainer zur knappen Niederlage.

Von Stephan Schöttl

Nach dem Schlusspfiff sah es auf den ersten Blick so aus, als sei alles genauso gelaufen wie erwartet. Der Favorit aus der 2. Bundesliga ließ sich in der Kurve von seinen Fans feiern, der viertklassige Außenseiter verließ geknickt den Platz und die Experten auf der Tribüne klatschten sich zufrieden ab und sagten: War doch eh klar. Aber ganz so einfach lässt sich die Geschichte von der 0:1-Niederlage des SSV Ulm 1846 Fußball gegen den 1. FC Nürnberg eben doch nicht zusammenfassen. Denn die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal hätte gut und gerne auch anders ausgehen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen