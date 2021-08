DFB-Pokal

vor 19 Min.

DFB-Pokal: Spatzen hoffen auf ein Fußballfest im Donaustadion

Ganz so voll wird es im Donaustadion am Samstagabend nicht. Zum Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg sind nur 9220 Fans zugelassen. Für die Sicherheits- und Einsatzkräfte gibt es trotzdem genügend zu tun.

Plus Am Samstag trifft der SSV Ulm 1846 Fußball im DFB-Pokal auf den 1. FC Nürnberg. Was Fans rund um den Stadionbesuch wissen müssen.

Von Stephan Schöttl

Alkoholverbot, Masken- und Ausweispflicht, feste Einlasszeiten lange vor dem Anpfiff – in den sozialen Netzwerken geht es seit Tagen heiß her. Die Corona-Regeln für das DFB-Pokalspiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg am kommenden Samstag (ab 18.30 Uhr) sind streng. Manchen Fans wohl zu streng.

