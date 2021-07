DFB-Pokal

15:53 Uhr

DFB-Pokal in Ulm: Ab 26. Juli gibt es Tickets für das Spiel gegen den "Club"

Am 7. August trifft der SSV Ulm 1846 Fußball in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Nürnberg. Doch nicht alle kommen gleich an Tickets.

Von Stephan Schöttl

Die DFB-Pokal-Partie gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg ist für den SSV Ulm 1846 Fußball und die Fans des Regionalligisten zweifelsohne das Spiel des Jahres. Angepfiffen wird die Partie am Samstag, 7. August, um 18.30 Uhr. Tickets gibt es ab Montag. 26. Juli, 12 Uhr. Doch nicht jeder, der ins Stadion will, ist gleich an der Reihe. Wer Mitglied des Vereins ist oder eine Dauerkarte hat, erhält bis 1. August ein exklusives Vorverkaufsrecht für zwei jeweils zwei Karten – online oder in der Geschäftsstelle, die für diesen Zweck am 26. und 28. Juli jeweils von 12 bis 19 Uhr geöffnet hat. Am 2. August beginnt der freie Vorverkauf Der freie Vorverkauf beginnt am Montag, 2. August, um 12 Uhr. Der Verein weist darauf hin, dass es personalisierte Tickets geben wird. Zutritt erhält nur, wer geimpft, getestet oder genesen ist. Außerdem gilt im Donaustadion Maskenpflicht. Die Spatzen planen, dass es beim Einlass unterschiedliche Zeitfenster geben wird, um unnötige Ansammlungen zu vermeiden. Die Einlasszeiten werden auf dem Ticket abgedruckt. Die aktuelle Corona Verordnung sieht einen Inzidenzwert von unter 35 in den fünf Werktagen vor dem Spiel vor. Sollte dieser überschritten werden, würde sich die maximale Zuschauerzahl auf 500 reduzieren. Die bereits gekauften Tickets verlieren ihre Gültigkeit und der Preis werde zurückerstattet, heißt es seitens des Vereins. Lesen Sie dazu auch Ulm Plus Gastgeber 2024: Wird aus den Ulmer EM-Chancen doch noch etwas?

Fußball Plus SSV Ulm 1846 Fußball bastelt weiter am Kader für die Regionalliga

Themen folgen