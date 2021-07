David schlägt Goliath

Im August 2001 wirft der SSV Ulm 1846 als Fünftligist den 1. FC Nürnberg aus dem Wettbewerb. Vor der Neuauflage des Spiels erinnern sich zwei Kontrahenten von damals

An den 26. August 2001 erinnert sich Dragan Trkulja immer wieder gerne. Es war ein Sonntag, sommerlich warm, die Sonne schien am leicht bewölkten Himmel über der Friedrichsau. Bestes Fußball-Wetter. Trkulja traf mit seinem SSV Ulm 1846 in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Bundesligisten 1. FC Nürnberg. Die Ulmer, damals nach der Insolvenz bis in die Verbandsliga abgestürzt, feierten im Donaustadion einen bis heute einmaligen Überraschungssieg. Sie schlugen den „Club“ mit 2:1 und sind noch immer die einzige Mannschaft in Deutschland, die als Fünftligist einen Erstligisten aus dem Wettbewerb geworfen hat. Trkulja freut sich, dass es in wenigen Wochen zu einer Neuauflage des Erstrunden-Duells kommt und sagt rückblickend: „Die Nürnberger haben uns damals völlig unterschätzt. Wir waren giftig, motiviert und eine junge Truppe.“

Zumindest der Großteil der Ulmer Mannschaft war jung. Denn Trkulja selbst war im August 2001 mit 37 Jahren bereits im fortgeschrittenen Fußball-Alter. Und er hatte vor der Saison schon mit dem Gedanken gespielt, seine Karriere zu beenden. „Aber ich habe mich doch noch einmal überreden lassen“, erzählt er. Aus Spatzen-Sicht eine gute Entscheidung. Denn ohne Trkulja hätte es die Pokal-Sensation womöglich gar nicht gegeben. Verteidiger Gerold Skowranek brachte den SSV in Führung (25.), noch vor der Pause glich der FCN durch Stojtscho Stoilow aus (40.). Trkulja verwandelte schließlich nach gut einer Stunde einen Foulelfmeter zum 2:1. Die 5000 Fans im Donaustadion waren aus dem Häuschen, sofern sie denn den Hausherren die Daumen drückten. „Wir haben unsere Chance gewittert und uns von der Stimmung tragen lassen. Ein bisschen Glück war auch dabei. Aber das braucht man an solchen Tagen“, sagt der Ulmer Kult-Kicker.

Auf der anderen Seite spielten im Nürnberger Trikot auch zwei Profis aus der Region: die beiden Allgäuer Dieter Frey und Frank Wiblishauser. Letzterer ist inzwischen 43 Jahre alt und betreibt in Memmingen eine Naturheilpraxis. „Wir haben uns damals in Ulm bis auf die Knochen blamiert. Und das ausgerechnet bei einem Spiel fast in der Heimat. Da waren auch viele Freunde im Stadion. Aber es lief bei uns recht wenig zusammen“, erzählt er. Den Vorwurf, man habe den damaligen Fünftligisten auf die leichte Schulter genommen, weist er von sich. „Die Ulmer hatten ja trotz des Zwangsabstiegs immer noch viele gute Kicker in ihrem Kader“, sagt er. Zumal sich die beiden Vereine ein paar Monate zuvor noch in der 2. Bundesliga gegenüberstanden – und auch diese Partie endete 2:1 für die Spatzen.

Wiblishauser wird das nächste Duell der Traditionsvereine Anfang August mit Interesse verfolgen. Der Allgäuer sagt: „Dieses David-gegen-Goliath macht doch den besonderen Reiz des DFB-Pokals aus. Nürnberg hat nicht nur eine Rechnung mit Ulm offen. Aber man sagt nicht umsonst: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze.“

29-mal mussten Ulm und Nürnberg laut Online-Archiv bei weltfussball.de seit 1937 bereits in Pflichtspielen gegeneinander ran. Die Bilanz spricht deutlich für die Franken, die 20 dieser Duelle gewonnen haben. Neun Siege stehen auf Ulmer Seite. Im Pokal-Wettbewerb haben die Spatzen aber mit drei Siegen aus fünf Begegnungen die besseren Karten. Auch der Erfolg vom 12. August 1994 ist nach wie vor denkwürdig. Ulm siegte 1:0 nach Verlängerung, dank des Treffers von Oliver Wölki in der 119. Minute. Dieter Hecking, Sportvorstand der Nürnberger, warnt daher: „Ulm hat eine Pokaltradition. Da haben sich schon einige Mannschaften schwergetan.“

Ex-Stürmer Trkulja, mittlerweile Trainer beim VfL Bühl in der Kreisliga B2, traut den Ulmern eine weitere Überraschung zu. „Nürnberg spielt zwar zwei Klassen höher, ist aber schlagbar. In Ulm wird auch unter Profi-Bedingungen gearbeitet. Da ist alles möglich.“ Der neue SSV-Trainer Thomas Wörle dürfte diese Meinung gerne hören. Er spricht von einem „attraktiven und spannenden Gegner“ und meint: „Gemeinsam mit unseren Fans werden wir alles dafür geben, den Club herauszufordern.“