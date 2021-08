DFB-Pokal

17:00 Uhr

Pleiten, Tore, Sensationen: Erinnerungen eines Ulmer Fußball-Urgesteins

Plus Über 500 Spiele hat Holger Betz für die Fußballer des SSV Ulm 1846 bestritten. An Pokal-Gegner Nürnberg hat der Ex-Torwart gute Erinnerungen.

Von Stephan Schöttl

An jedes Detail dieses Tages kann sich Holger Betz noch erinnern. An Tore, das Wetter und die Gegenspieler. „Ich habe noch ziemlich viele Szenen aus diesem Spiel ganz genau im Kopf. Schon krass nach 20 Jahren“, erzählt der 43-Jährige. Am 26. August 2001 schrieb Betz als Torwart beim 2:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg mit dem SSV Ulm 1846 Fußball Pokal-Geschichte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen