SSV Ulm 1846 Fußball hofft auf attraktiven Gegner im DFB-Pokal

Plus Es wird sicher nicht voll, aber ein paar Zuschauer dürfen ziemlich sicher rein ins Donaustadion. Warum die Auslosung am Sonntag auch für den FV Illertissen interessant ist

Wenn wir ehrlich sind: Seit nunmehr drei Jahren geht es bei den Erstrundengegnern im DFB-Pokal bergab für den SSV Ulm 1846 Fußball. Das aus Sicht der Spatzen glücklichste Händchen hatte im Juni 2018 noch Palina Rojinski. Die ließ sich zwar arg viel Zeit. Die Auslosung im Dortmunder Fußball-Museum begann sowieso erst, nachdem die deutsche Nationalmannschaft sich zu einem 2:1 gegen Saudi Arabien gequält hatte, die Ulmer Kugel fischte Rojinski gegen 23 Uhr als drittletzte aus dem Topf. Aber die Geduld hatte sich in gleich zweierlei Hinsicht gelohnt: Gegner war erstens Titelverteidiger Eintracht Frankfurt und zweitens gewannen die Ulmer später das Spiel gegen den Bundesligisten sensationell mit 2:1.