SSV Ulm 1846 gegen 1. FC Nürnberg: So soll die Pokal-Überraschung gelingen

Plus Wochenlang hat sich der SSV Ulm 1846 Fußball auf das Duell mit dem 1. FC Nürnberg vorbereitet. Die letzten Infos vor dem Spiel.

Seine letzte Station als Profi-Fußballer war ausgerechnet die SpVgg Greuther Fürth. Von Sommer 2008 bis Ende Juli 2010 kickte Thomas Wörle bei den Franken, dann beendete er seine Karriere. Seit vier Wochen ist der 39-Jährige Trainer beim SSV Ulm 1846 Fußball und trifft jetzt in seinem ersten großen Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals mit dem Regionalligisten auf den 1. FC Nürnberg. Den Erzrivalen seines Ex-Klubs.