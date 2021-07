DFB-Pokal

18:00 Uhr

Ulmer Fußballer hoffen auf das nächste Pokal-Wunder

Plus Im August 2001 wirft der SSV Ulm 1846 als Fünftligist den 1. FC Nürnberg aus dem DFB-Pokal-Wettbewerb. Jetzt gibt es ein Wiedersehen in der ersten Runde.

Von Stephan Schöttl

An den 26. August 2001 erinnert sich Dragan Trkulja immer wieder gerne. Es war ein Sonntag, sommerlich warm, die Sonne schien am leicht bewölkten Himmel über der Friedrichsau. Bestes Fußball-Wetter. Trkulja traf mit seinem SSV Ulm 1846 in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Bundesligisten 1. FC Nürnberg. Die Ulmer, damals nach der Insolvenz bis in die Verbandsliga abgestürzt, feierten im Donaustadion einen bis heute einmaligen Überraschungssieg. Sie schlugen den „Club“ mit 2:1 und sind noch immer die einzige Mannschaft in Deutschland, die als Fünftligist einen Erstligisten aus dem Wettbewerb geworfen hat. Trkulja freut sich, dass es in wenigen Wochen zu einer Neuauflage des Erstrunden-Duells kommt und sagt rückblickend: „Die Nürnberger haben uns damals völlig unterschätzt. Wir waren giftig, motiviert und eine junge Truppe.“

