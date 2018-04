23.04.2018

Dämpfer für die Tiefenbacher Lokalsport

Burlafingen gewinnt noch in der Nachspielzeit

Nach der überraschenden 2:3-Niederlage in Burlafingen verliert der SV Tiefenbach in der Fußball-Bezirksliga etwas den Anschluss an das Führungsduo. Ganz vorne tauschten die beiden Neu-Ulmer Vereine die Plätze (siehe separaten Bericht). Der SV Beuren kam in Blaubeuren mit 0:5 unter die Räder und läuft immer mehr Gefahr, am Ende der Saison auch am Ende der Tabelle zu stehen.

FC Burlafingen – SV Tiefenbach 3:2 (0:1). Es war eine zerfahrene Anfangsphase und das 1:0 für die Gäste durch Simon Zweifel glücklich (21.). Als Tobias Maier auch noch die Rote Karte sah (24.), schien alles gelaufen. Tiefenbach erhöhte durch Marcel Musch gleich nach der Pause (49.). Burlafingen ergab sich nun jedoch nicht in sein Schicksal. Erst sah auch Tiefenbachs Stefan Haugg nach einem groben Foul Rot (63.), dann traf Daniel Krumm zum 1:2-Anschluss (66.). Jetzt wurde das Spiel besser und Tim Vranjes glich aus ((70.). In der Nachspielzeit gelang wiederum Krumm der Siegtreffer (90.+3).

FC Blaubeuren – SV Beuren 5:0 (0:0). Zwei Halbzeiten wie Tag und Nacht. Vor der Pause hatte Beuren zwei Chancen und die Hausherren waren nur körperlich anwesend. Ein Doppelschlag von Boldea (47.) und Czerwinski (49.) brach dann den Bann für Blaubeuren. Wieder Czerwinski (58.), Strzelec (89.) und Lukasik (90.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Am Ende war Beuren mit dem 0:5 noch sehr gut bedient.

TSV Erbach – SV Jungingen 0:4 (0:1). Jungingen war gestern die bessere Mannschaft und gewann auch in dieser Höhe verdient. Tim Bertele (18.) eröffnete den Torreigen, dann dauerte es allerdings lange, bis Hendrik Hülsmann für die Gäste das 2:0 gelang (50.). Fabian Lingner (71.) sowie erneut Tim Bertele schossen die Tore zum ungefährdeten SVJ-Sieg. Jungingens Marco Wind musste noch nach einem Foul mit Gelb-Rot vorzeitig unter die Dusche (72.).

SSG Ulm 99 – TSV Langenau 4:0 (1:0). Die Gäste von der Nau hatten gut begonnen, fingen sich das 0:1 jedoch aus dem Nichts ein. Simon Müller war der Torschütze (25.). Nach dem Seitenwechsel kam die SSG besser zurecht und spielte taktisch klug. Als wiederum Müller auf 2:0 erhöht hatte (60.), zerfielen die Gäste in ihre Bestandteile. Björn Hauser (71.) und Simon Müller (85./FE) wandelten die Überlegenheit in Zählbares um.

FC Neenstetten – SV Asselfingen 1:3 (0:0). 0:1 Bemsel (51.), 1:1 Mrdic (80.), 1:2 Bemsel (89.), 1:3 Pamkcu (90.).

SC Staig – SV Lonsee 2:2 (0:0). Nach einer langweiligen ersten Halbzeit legten die Staiger nach der Pause einen Zahn zu, vergaßen jedoch, den Deckel auf die Partie zu machen. Reinhardt besorgte die Führung für den SC (59.). Hildermann glich erst aus (71.), Zeqiri brachte Staig erneut in Front (80.). Für den nicht unverdienten Ausgleich war wiederum Hildermann verantwortlich (87.).

SC Türkgücü Ulm – SSV Ulm 1846 Fußball II 2:2 (0:2). In den ersten 45 Minuten schossen die SSVer schlicht zu wenig Tore, nach dem Seitenwechsel schienen sie jegliche Teilnahme am Geschehen verweigern zu wollen. Lakic (19.) und Buslatic (27.) hatten für die Pausenführung gesorgt. Mauro Macchia glich für Türkgücü mit seinen Treffern schließlich aus (46., 76.). (jürs)

