Daniel Koch räumt den Cheftrainer-Posten in Neu-Ulm für einen US-Amerikaner

Plus Neuer Trainer, neue Spieler, neue Pläne: Die Neu-Ulm Spartans haben für die kommende Saison die Weichen gestellt. So sehen die Veränderungen und Ziele aus.

Von Maximilian Sonntag

Die Geschichte der Spartans hat Daniel Koch an der Seitenlinie mitgeschrieben. Jetzt räumt er nach acht Jahren seinen Posten als Cheftrainer und übernimmt vorrangig organisatorische Aufgaben bei den Neu-Ulmer Footballern. Was den neuen hauptverantwortlichen Trainer zu den Spartans nach Neu-Ulm gebracht hat und welche weiteren Neuerungen die Footballer planen.

"Er fungiert jetzt als eine Art Sportdirektor, wie ein Hasan Salihamidzic oder Fredi Bobic im Fußball", sagt Heinz Koch, Daniels Vater, der als Pressebeauftragter bei den Spartans aktiv ist. Als Positionstrainer für Teile der Offensive ist er aber weiterhin tätig. Neuer hauptverantwortlicher Coach ist Oscar Vazquez-Dyer. Der US-Amerikaner war zuvor als Spieler und Trainer bei den Biberach Beavers aktiv. Mit diesen schaffte er den Aufstieg in die zweithöchste deutsche Football-Liga.

Neu-Ulm Spartans wollen in drei Jahren in die zweite Liga

Genau das soll ihm auch mit den Spartans gelingen. Im Rahmen eines Drei-Jahres-Plans soll auch die Jugendarbeit weiter gefördert und der Trainerstab stärker ausgebaut werden. Sowohl der Verein als auch der neue Trainer sind sich einig, dass der Schlüssel für nachhaltigen Erfolg im Jugendbereich gelegt wird.

"Oscar ist für den Entwicklungsprozess unserer Mannschaft ein sehr wichtiges Puzzlestück. Die Chance, ihn zu verpflichten, mussten wir nutzen.", sagt Daniel Koch. Der 32-jährige US-Amerikaner, der in Europa bereits in Finnland und Serbien aktiv war, möchte mit den Spartans eine ähnliche Entwicklung wie mit den Beavers erreichen. Sowohl er, als auch die Neu-Ulmer Footballer legen schon lange den Fokus auf die Weiterentwicklung von Spielern und ein stabiles Management. Genau das finde er bei den Spartans, so Vazquez-Dyer. Zudem liegt die Donaustadt nicht weit von seinem zuhause in Biberach entfernt.

Der Trainerstab der Spartans besteht somit aus sieben Personen. Neben dem neuen Cheftrainer Vazquez-Dyer, sticht sein amerikanischer Landsmann, Jordan Burdue, hervor. Der 31-Jährige ist einer der besten Freunde von Kochs Nachfolger und begleitete Vazquez-Dyer auf seinen Stationen als Spieler und Trainer. So wird es auch in Neu-Ulm laufen. "Wir hatten das Glück, überall dort erfolgreich zu sein, wo wir zusammen das Eisen geschmiedet haben", sagt Burdue.

Koch ist von erfolgreicher Saison der Neu-Ulmer Footballer überzeugt

Der Kader der Neu-Ulmer Footballer besteht momentan aus 50 bis 60 Spielern. Acht bis zehn Neuzugänge kommen mit Vazquez-Dyer aus Biberach zu den Spartans. Konkurrenz unter den Akteuren befürchte man nicht, das Team werde so nur besser, sagt Daniel Koch. Vielmehr ist er froh, dass die Spieler dem Verein treu bleiben.

Koch ist überzeugt, dass die Spartans mit diesem Kader die fünf Saison- und zwei möglichen Play-off-Spiele in der viertklassigen Bayernliga erfolgreich bestreiten können. Beginnen soll die Saison Anfang Juni. Die Vorbereitungszeit liegt wegen Corona bei zwei anstatt normalerweise sechs Monaten. Sollte die Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm weiterhin unter dem Wert 50 bleiben, ist Kontaktsport im Freien möglich. "Wir wollen langsam anfangen. Gesundheit geht aber immer vor", betont Koch.

