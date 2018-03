vor 33 Min.

Das Spiel der letzten Chance Lokalsport

Vor allem auf ihm ruhen die Hoffnungen der Academy: David Krämer erzielte am vergangenen Samstag gegen Kirchheim 38 Punkte.

Wenn die Academy gewinnt, dann lebt die Hoffnung weiter

Es ist durchaus möglich, dass im Kellerduell der Pro A (Sonntag 17 Uhr Kuhberg) zwischen der Basketball-Mannschaft der Ulmer Orange-Academy und Baunach nur der bessere Absteiger ermittelt wird. Aber der Sieger des Duells zwischen dem Tabellenvorletzten und dem punktgleichen Letzten zieht vermutlich nach Punkten mit dem Drittletzten Ehingen gleich und hat also im Kampf um den Klassenerhalt weiterhin einen Fuß in der Tür. Zum Verhängnis könnte den Ulmern in der Endabrechnung der verlorene Direktvergleich mit Ehingen werden.

Der Druck auf die Ulmer ist jedenfalls gewaltig, aber das stört Trainer Danny Jansson nicht: „“So ein wichtiges Spiel kurz vor Saisonende ist eine tolle, spannende Chance für uns.“ Die Tabelle blendet der Finne vorab aus: „Wir reden nicht darüber, was wie laufen muss, damit wir die Klasse noch halten. Wir wollen einfach dieses Spiel gewinnen und den Abstiegskampf noch einmal interessant machen.“

Das Hinspiel in Oberfranken haben die Ulmer mit 67:56 gewonnen, aber seitdem hat sich eine Menge getan beim Talentschuppen des deutschen Meisters Bamberg. Das lange Zeit abgeschlagene Schlusslicht gewann nach der Übernahme des Traineramts durch Mario Dugandzic im Januar vier von fünf Spielen und war damit wieder im Geschäft. Am vergangenen Wochenende haben beide Mannschaften Selbstvertrauen getankt: Die Academy gewann mit 88:82 in Kirchheim und Baunach mit 97:87 gegen Karlsruhe. (az/pim)

Alle Fans, die am Sonntag in orangener Kleidung erscheinen, dürfen zum halben Preis in die Halle.

Themen Folgen