Das geht ja gut los für die Turner des TSV Pfuhl Lokalsport

Tomas Kuzmickas wurde wegen einer Knöchelverletzung nicht an allen Geräten eingesetzt, am Ende feierte er trotzdem mit Trainer Rolandas Zaksauskas und seinen Teamkameraden einen deutlichen Auswärtssieg.

Die Pfuhler Turner gewinnen deutlich und übernehmen sofort die Tabellenspitze in der zweiten Liga. Ein Mehrkämpfer hatte zwar Probleme, aber dafür sprang ein Nachwuchsmann ein.

Von Leo Vepa

Mit einem deutlichen 57:13-Auftakterfolg über den TSV Buttenwiesen starteten die Turner des TSV Pfuhl in die neue Saison der zweiten Bundesliga Süd. Die Pfuhler gingen bereits am zweiten Gerät deutlich in Führung, bauten diese kontinuierlich aus und sind gemeinsam mit der KTV Ries erster Tabellenführer. Cheftrainer Zaksauskas freute sich natürlich über den Auftakterfolg: „ Erst jetzt wissen wir, wo wir stehen. Wir haben nervös begonnen, aber dann haben wir eine gute Leistung gezeigt und den Wettkampf klar kontrolliert.“

Lesen Sie auch: Mit diesen Veränderungen geht Pfuhl die Saison an.

Beide Mannschaften hatte kurzfristige Verletzungen ihrer Mehrkämpfer zu verkraften. Der Pfuhler Tomas Kuzmickas laborierte an einer Knöchelblessur und Oleksandre Petrenko vom TSV Buttenwiesen hatte Probleme am Knie. Deswegen wurden beide Turner nicht an allen Geräten eingesetzt. Der TSV Pfuhl kompensierte diese Probleme mit dem Einsatz des 15-jährigen Nachwuchsturners Alexander Kunz. Der feierte einen Einstand nach Maß. Unbeeindruckt spulte der junge Pfuhler an drei Geräten sein Pensum ab und holte zwei Scorerpunkte.

Pfuhler Turner starten mit Sieg in die neue Saison

Am Boden hatten die Pfuhler noch mit ihrer Nervosität zu kämpfen, die sie aber am Pauschenpferd ablegten. Nach dem knappen 4:0 am Boden folgte an diesem Gerät ein 14:0 und an den Ringen sogar ein 15:0. Der TSV Pfuhl ging damit mit einer klaren 33:0-Führung in die Pause.

Angesichts dieses deutlichen Vorsprungs riskierten die Pfuhler am Sprung etwas mehr, sie mussten die ersten Scorepunkte und schließlich sogar das Gerät an den TSV Buttenwiesen abgeben. Am Barren und am Reck zeigten sich die Pfuhler dann wieder gewohnt souverän.

Zaksauskas sagte: „Wir sind nicht so gut in den Wettkampf gekommen und hatten Glück, dass die Buttenwiesener ebenfalls Probleme hatten. Besonders freut es mich, dass Alexander Kunz und Nils Greber bei ihre ersten Einsätze für die Mannschaft mit Bravour absolviert haben.“

