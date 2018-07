vor 39 Min.

Das ist eine gefühlte Niederlage Lokalsport

Unentschieden nach Zweitore-Führung

Reichlich unnötig war das 2:2-Unentschieden des FV Illertissen II am Samstag im Spiel der bayerischen Fußball-Landesliga beim SC Oberweikertshofen. Das Ergebnis gegen die Mannschaft aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck fühlte sich an wie eine Niederlage.

Die oberbayrischen Hausherren hatten zwar die erste Möglichkeit (10.), das erste Tor schoss aber Raphael Allgaier für den FVI (19.). Nach Einschätzung des Illertisser Assistenztrainers Timo Räpple war der Gegner damit noch gut bedient: „Wir hätten bis dahin schon zwei Tore machen müssen.“ Immerhin gelang Simon Walter unmittelbar vor der Halbzeitpause noch der zweite Treffer für Illertissen. Doch wer nun im Glauben war, dass nun alles in trockenen Tüchern sei, der hatte sich schwer getäuscht. Maximilian Scheidls Anschlusstreffer in der 61. Minute gab den Oberweikertshofer Hoffnungen erste Nahrung. Wenig später verhinderte FVI-Torhüter Tizian Fendt nach einem Freistoß von Michael Zach den Ausgleich. Die Bemühungen der Gastgeber wurden dennoch spät belohnt. In der Nachspielzeit gelang Maximilian Schuch noch der 2:2-Ausgleich (90.+1). Der Frust wegen der verschenkten zwei Punkte saß bei Räpple tief: „Wir sind in der zweiten Halbzeit nur noch hinterher gerannt.“

Schon am morgigen Dienstag (19.30 Uhr) kann sich die Illertisser Regionalliga-Reserve im Spiel beim TSV Gilching-Argelsried rehabilitieren. (jürs)

FV Illertissen II: Fendt – Ott, Vihl, Fischäß, Peter – Glessing (79. Harsch), Lorenz, Walter, Hafner – R. Allgaier (46. Glade), Schock (55. Braun).

