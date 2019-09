vor 20 Min.

Das sind die besten Spieler im Kreis

Alle Favoriten erreichen in Weißenhorn das Finale – aber dann gibt es doch ein paar Überraschungen

Bis ins Finale kamen die meisten Favoriten bei der Tennis-Kreismeisterschaft, die der TC Weißenhorn mit Unterstützung des Nachbarvereins TS Weißenhorn veranstaltete. Dann gab es allerdings doch ein paar Überraschungen. Die knapp 70 Teilnehmer spielten in sechs Konkurrenzen: Damen, Herren A, B und C, Herren 40, 50 und 60. Etwas enttäuschend war die Resonanz bei den Damen mit nur sechs Teilnehmerinnen. Die B-Konkurrenz der Herren hatte mit 17 Startern das größte Teilnehmerfeld.

Eine der Überraschungen hab es in der Königsdisziplin der Herren A. Hier setzte sich Benjamin Prötzel (TS Senden) in einem heiß umkämpften Finale gegen den an Nummer eins gesetzten Thomas Grün (TSV Pfuhl) durch. Bei den Herren B verlor der an Nummer zwei gesetzte Lokalmatador Bernd Moser im Finale gegen den Youngster Marco Aberle vom TV Illertissen. Maximilian Marquard vom TSV Pfuhl gewann das Finale der Herren C gegen Jan Sander (TV Bellenberg). Auch bei den Herren 40 setzte sich im Finale mit Alexander Fried (TV Bellenberg) der Favorit gegen Karl Jahn (TC Weißenhorn) durch. Bei den Herren 50 wurde Holger Hasenclever (TC Illertissen) durch einen Finalsieg gegen Norbert Probst (TC Weißenhorn) Kreismeister und bei den Herren 60 Ulrich Kling vom TSV Pfuhl durch einen Erfolg gegen Alojz Bosilj (TS Weißenhorn).

Das Damenturnier gewann Lisa Bergmann vom TV Bellenberg, die im Endspiel Jessica Kroner vom TS Senden klar bezwang. (az)

