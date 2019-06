vor 20 Min.

Der FC Srbija Ulm steigt in die Bezirksliga Donau/Iller auf

Westerheim ist im Relegationsspiel um die Bezirksliga Donau/Iller nur 30 Minuten lang stark. Das nutzt Srbija Ulm aus und steigt erstmals Mal auf.

Die Bezirksliga Donau/Iller bekommt in der nächsten Saison Zuwachs vom FC Srbija Ulm. Das Team aus der Kreisliga A Donau hat am Freitagabend im entscheidenden Relegationsspiel in Bermaringen den SV Westerheim mit 2:1 (1:1) besiegt.

FC Srbija Ulm spielt in der Saison 2019/2020 in der Bezirksliga Donau/Iller

Die vielen Ulmer Fans unter den rund 2000 Zuschauern mussten allerdings zunächst zittern, denn Westerheim war besser ins Spiel gekommen und in der 18. Minute sogar durch einen Treffer von Stephan Sonnentag in Führung gegangen. Sattelfest war die Mannschaft jedoch nicht, besonders in der Defensive leistete sie sich den ein oder anderen Wackler. Nach rund 30 Minuten übernahm schließlich Srbija Ulm das Ruder. Insbesondere Nenad Duric spielte eine starke Partie. Kurz vor der Pause (45.+4) schlugen die Ulmer dann zu. Emir Kasapovic traf per direktem Freistoß zum 1:1-Ausgleich.

In der zweiten Hälfte war kaum gespielt, da traf Kasapovic erneut. Nach einer schönen Einzelleistung von Duric verwandelte er dessen Flanke per Kopf zur Vorentscheidung (48.). Westerheim hatte kurz vor Schluss noch eine Chance, nutzte diese aber nicht. (gioe)

