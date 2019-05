vor 50 Min.

Der FV Altenstadt findet seinen Meister

Altenstadt trifft das Tor nicht, selbst ein Elfmeter gegen die SGM Ingstetten/Schießen bringt nichts ein. Der Gegner macht es besser.

Das Verfolgerduell der Fußball-Kreisliga A Iller zwischen dem FV Altenstadt und der SGM Ingstetten/Schießen endete mit einem deutlichen 5:0 für die Gäste. Betrachtet man das nackte Ergebnis, deutet es auf eine klare Sache hin. Doch bei genauem Hinschauen spricht die Partie eine ganz andere Sprache. Das sah auch Gästecoach Siegfried Kolb in der Nachbetrachtung so: „Die erste Viertelstunde sah man meiner Mannschaft die Nervosität ganz deutlich an und da waren wir froh, nicht in Rückstand geraten zu sein.“

In der Tat war seine Truppe zu Beginn sehr fahrig, die Abwehr sehr schlecht gestaffelt und anfällig bei langen Bällen. Schon in der neunten Minute gab es den ersten Beleg dafür, als David Hartmann nach einem langen Ball von FV-Spielertrainer Daniel Frank in Szene gesetzt wurde, aber er verstolperte die Chance leichtfertig. Es folgten noch zwei weitere gute Möglichkeiten für Altenstadt, doch auch die blieben ungenutzt.

SGM Ingstetten/Schießen besiegt den FV Altenstadt

Langsam fingen sich dann die Gäste und ordneten sich von Minute zu Minute besser. In der 23. Minute fiel wie aus heiterem Himmel der Führungstreffer für die Roggenburger. Christian Steidle köpfte die Flanke von Patrick Moll zuerst an die Latte und von dort landete der Ball im Tor. Danach war das Spiel der Gäste ruhiger und geordneter. Steidle brachte mit seinem 2:0 noch mehr Ruhe und Sicherheit in die eigenen Reihen (35.). Fabian Span hätte kurz vor dem Seitenwechsel noch auf 3:0 erhöhen können, schloss allerdings nach der Unsicherheit von Mößlang zu überhastet ab (43.). Quasi mit dem Halbzeitpfiff tauchte Hartmann wieder alleine vor dem Gästetor auf, verstolperte aber erneut (45.).

Gleich nach der Pause hätte der eingewechselte Sascha Stemmer mit seiner Gelegenheit wieder Spannung in die Partie bringen können, vergab jedoch (47.). Kurz darauf gelang Span das 3:0 für Altenstadt und sorgte damit für die Vorentscheidung (49.). Kapitän Markus Mayer machte mit seinem Tor zum 4:0 alles klar (53.). Selbst ein Strafstoß in der 60. Minute ließ der FV Altenstadt am Sonntag ungenutzt. Hartmann trat an, doch selbst diese Möglichkeit ließ er ungenutzt und scheiterte an Torhüter Michael Widmann. Den Schlusspunkt setzte wieder Steidle per Kopf mit seinem dritten Treffer (80.). FVA-Spielertrainer Daniel Frank brachte es anschließend auf den Punkt: „Die Mannschaft, die die Tore erzielt, gewinnt am Ende auch das Spiel.“ (wgo)

