17:15 Uhr

Der FV Illertissen verpflichtet einen neuen Torwart

Felix Thiel heißt der neue Torhüter des FV Illertissen. Er kommt vom FC Memmingen. Am Samstag steht beim FVI ein Testspiel an.

Der FV Illertissen ist bei seiner Torhütersuche fündig geworden. Vom FC Memmingen kommt mit Felix Thiel ein 26-jähriger, 1,95 Meter großer Keeper, der bei den Allgäuern die Nummer eins war. Er war in den Spielzeiten zuvor beim Bayernligisten Schwabmünchen aktiv. Außerdem hat der Klub den Vertrag mit Ibrahim Hajtic wieder aufgelöst, weil der den Aufwand für die Regionalliga und zusätzlich den Aufbau einer neuen Firma doch nicht unter einen Hut bringen kann.

FV Illertissen absolviert Testspiel gegen Friedrichshafen

Zwei Änderungen gibt es also beim FVI, der an diesem Samstag (14 Uhr) beim Landesligaaufsteiger VfB Friedrichshafen sein nächstes Vorbereitungsspiel bestreitet. Eine willkommene Gelegenheit für Trainer Marco Konrad, seinen gesamten Kader erneut unter Wettkampfbedingungen zu testen. Gegner VfB Friedrichshafen wird von Daniel Di Leo in der dritten Saison trainiert, der sich in der vergangenen Saison die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Verbandsliga gesichert hat. (hs)

Lesen Sie auch:

Themen folgen